Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Kilitkaya köyünde dün akşam çok acı bir olay yaşandı. Aracı ile garajdan geri çıkış yapan anne, o esnada oyun oynayan 2 yaşındaki kızına çarptı. Çarpma sonucu 2 yaşındaki Teyan Hafız isimli minin kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Talihsiz kaza dün akşam saat 18.00 sıralarında Kilitkaya’da meydana geldi. Garajda park halinde bulunan aracını çalıştıran ve geri geri çıkış yapmaya başlayan anne Pırlanta Özcemay, o esnada garajın önünde oyun oynayan 2 yaşındaki kızı Teyan Hafız’a çarptı. Acı olayı fark eden talihsiz anne, 2 yaşındaki kızını apar topar Yeniboğaziçi’nde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne götürdü. Minik Teyan buradan Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi, ancak tüm müdahalelere rağmen talihsiz yaşama veda etti. Talihsiz çocuğun yaşamını yitirmesi Kilitkaya başta olmak üzere tüm ülkede üzüntü yarattı.

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023, 09:23