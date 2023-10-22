Benzeri yok

Polis teşkilatı, ülke genelindeki trafik denetimlerini sürdürüyor. Polis, sık sık gerçekleştirdiği denetimler kapsamında önceki gün de ülke genelinde trafik kontrolü yaptı. Denetimlerde 4 araç sürücüsü tutuklandı, 31 araç da trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplam bin 176 araç sürücüsü kontrol edildi.

152’si yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 25’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, biri sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 14’ü trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 13’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 290 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Asayiş kontrollerinde 4 kaçak yakalandı

Bu arada, ülke genelinde trafik denetimlerinin yanı sırra asayiş kontrolleri de gerçekleştirildi.

Polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

