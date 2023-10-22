Tümüne el konuldu

Gazimağusa Limanı’nda 3 gemide bulunan 7 TIR’da arama yapıldı; canlı hayvan ve çok miktarda kaçak mal ele geçirildi. Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi, canlı hayvanların kaçak bir şekilde ülkeye sokulmasına tepki gösterdi. Komite, kontrole tabi tutuklamadan ülkeye sokulmak istenen canlı hayvanların hem virüs riski taşıdığını hem de hayvan sağlığı açısından sakıncalı olduğunu belirtti.

Gazimağusa Limanı’nda 7 TIR’ın dosresinde arama yapıldı.



Veteriner ilacı da bulundu

Polisin açıklamasına göre, limanda önceki gün 10.30 - 15.30 saatleri arasında Gazimağusa Polis Müdürlüğü ve Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından üç ayrı gemide kapsamlı aramalar yapıldı.

Arama sonunda Gümrük ve Rüsumat Dairesine beyan edilmemiş 2 ayrı TIR dorsesinde toplam 17 bin ıslak mendil, başka bir dorsede 103 adet güvenlik kamerası, 19 paket kamera soketi, 3 adet muhabbet kuşu ve çeşitli kozmetik ürünü ele geçirildi.

12 paket cinsel gücü artırıcı ilaç ele geçirildi

Beş ayrı TIR’ ait dorse içerisinde ise muhtelif miktarlarda araba yedek parçaları, veteriner ilacı, demir bağlama makinesi ve muhtelif ballar tespit edildi.

Öte yandan Gazimağusa Limanı’ndan yolcu olarak KKTC’ye giriş yapan A.K.’nin (E-62) valizinde yapılan aramada ise İlaç ve Eczacılık Yasasına aykırı, ithali yasak olan toplam 12 paket cinsel gücü artırıcı ilaç bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Büyük risk taşıyor

Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi, canlı hayvanların kaçak bir şekilde ülkeye sokulmasına tepki gösterdi.

Komite, kontrole tabi tutuklamayan canlı hayvanların hem virüs taşıma riski bulunduğunu hem de hayvan sağlığı açısından sakıncalı olduğunu belirtti.

Denetim artırılmalı

Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“İthal İzni alınmadan limanlarımızdan ülkemize canlı hayvan girişi yapılması yasaktır. Bunun yanında Yeşil Hat Tüzüğü gereği canlı hayvanların Kuzey ve Güney Kıbrıs arasında karşılıklı geçişi de yasaktır. Yasal düzenleme bu yönde olmasına rağmen maalesef ülkemize devamlı olarak kaçak şekilde canlı hayvan getirilmekte olduğuna dair ihbarlar almaktayız. Özellikle ülkemizde bulunmayan kuduz virüsü tehlikesi göz önünde bulundurulursa karantina koşullarını karşılamadan yapılan girişlerin insan ve hayvan sağlığı için yaratacağı tehlike anlaşılacaktır. Ayrıca çok sayıda sahipsiz canın ve kapasite üstü dolulukta olan barınakların durumu dikkate alınırsa hayvan ithalinin artıracağı vahimiyet de görülebilecektir.

Bu gerçekten hareketle Gazimağusa Gümrük Şubesi Kaçakçılık Bölümü tarafından yapılan baskında çok sayıda canlı hayvan ele geçirildiği haberini memnuniyetle karşıladığımızı ifade eder, bu gibi denetimlerin artırılmasını talep ederiz.”

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023, 09:30