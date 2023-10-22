Sessiz kalınamaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail ve Filistin arasında devam eden çatışmalarla ilgili sosyal medya platformu X’ten açıklamalarda bulundu. 24 saat içerisinde silahların susmaması halinde “ Türkiye’nin devreye girmesi ve ne gerekiyorsa yapması gerektiği” görüşünü paylaşan Bahçeli’nin ifadeleri şöyle: “Sayın Cumhurbaşkanımızın adil ve kalıcı bir barış ortamının tesisi münasebetiyle takdir edilecek diyaloglar içinde olduğu ve samimi diplomasi temaslarında bulunduğu kalbi nasırlaşmamış herkesin malumudur. Ateşkes rejiminin derhal inşasıyla birlikte iki devletli çözüm iradesinin tezahürü; bu suretle başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları dahilinde coğrafi bütünlüğü sağlanmış bağımsız ve egemen Filistin devletinin tanınması bugünkü karanlıktan çıkışın yegane çaresidir. Türkiye'nin İsrail-Filistin arasındaki kördüğümün açılması maksadıyla garantörlük teklifi de son derece akılcı, isabetli ve stratejik bir girişimdir.”



Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023, 09:35