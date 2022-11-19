Büyük artış var

Kara sınır kapılarından kuzeye geçen Kıbrıslı Rumların sayısında ciddi artışların olduğu açıklandı. Rum basınında yer alan istatistik verilere göre; 1 Ocak-30 Eylül 2021 döneminde kuzeye geçen Rumların sayısı 371 bin 153 iken, 2022 yılının aynı döneminde bu rakam 1 milyon 30 bine yükseldi.

Açıklamada, arabalı geçişlerde meydana gelen artışlar da gözler önüne serildi. Buna göre; 2021 yılının ilk dokuz ayında 224 bin 785 Rum plakalı araç kuzeye geçerken 2022 yılında aynı dönemde bu rakam 658 bin 927’ye ulaştı.

2021 yılının ilk dokuz ayında kuzeyden güneye geçen Kıbrıslı Türk sayısı 296 bin 469 iken 2022 yılının aynı döneminde bu rakam 775 bin 411 olarak kaydedildi.

Kuzeyden güneye 2021 yılının ilk dokuz ayında 141 bin 604 araç geçiş yaparken, bu yılın aynı döneminde sayı 319 bine yükseldi.