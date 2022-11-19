Çocukların sağlığı tehdit altında

Abdullah SUİÇMEZ

Sendikanın hademeler için toplu iş sözleşmesi teklifinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından reddedilmesi yüzünden ilkokullarda başlayan grevi devam ediyor. Hademelerin eylemi nedeniyle okullarda temizlik işleri yapılamıyor, özellikle tuvaletlerde hijyen koşulları büyük ölçüde ortadan kalkmış bulunuyor.

Bazı okullar velilerden para toplayarak özel hizmet alırken, sendikanın mahkemeden ara emri alarak bunu durdurması, velileri isyan noktasına getirdi. Diyalog’a konuşan Arabahmet İlkokulu Okul Aile Başkanı Yusuf Özbolayır ile veliler, bir çare bulunmaması halinde pazartesinden itibaren çocukların okula gönderilmeyeceğini söyledi ve Bakanlık göreve davet edildi.

Temizlik işi mahkeme kararını bekliyor

2022-2023 eğitim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki tüm okulların bakım ihalesini alan Cumero firması mahkeme sürecinden dolayı temizlik işlerini yapamıyor. Okullarda görev yapacak hademelerle toplu iş sözleşmesi yapılmasını isteyen ancak talepleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından reddedilen Kamu-İş’in ara emri başvurusu nedeniyle söz konusu firma okullara temizlik elemanı gönderemiyor. Bu nedenle haftalardır okullar temizlenmiyor.

Çocuklar, öğretmenler mağduriyet yaşarken, Arabahmet İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Yusuf Özbolayır ve veliler okulun hijyen şartlarından uzak olduğuna vurgu yaparak, önlem alınmazsa pazartesinden itibaren çocuklarını okula göndermeyeceklerini söyledi ve Eğitim Bakanlığı’na önlem çağrısı yaptı.

Yusuf Özbolayır (Okul Aile Birliği Başkanı)

“Sendika ve hademelerin grev süreleri bir ayı buldu. Bu sürede okulumuzun gerekli temizliği yapılmamaktadır. Bu iş artık çözülmezse hem okul aile birliği başkanı hem de bir veli olarak pazartesi buraya geleceğim. Sabah okul kapısının önünde bekleyerek, hiçbir çocuğu içeriye sokmayacağım. Bu artık sağlık meselesidir. Bu durum ne Eğitim ne de Sağlık Bakanlığı’nın umurunda değildir. Tuvaletler girilemez halde. Tuvaleti bile kullanılamaz olan bir okulda çocukların eğitiminden nasıl bahsedilebilir. Bu işi Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun çözmesi gerekiyor.”

Emine Çuhadar (Veli)

“12 günden bu yana okulumuzda temizlik yapılmıyor. Tuvaletlerin hali içler acısı. Çocuklarımız eve kadar tuvaletlerini tutuyor. Tozlu ve hijyen kurallarından uzak bir ortamda çocuklarımız yemek yiyor. Böyle giderse pazartesi çocuklarımızı okula yollamayacağız.”

Merve İşler (Kantinci-Veli)

“Uzun süredir okulumuz hijyen şartlarından uzak. Çocuğum kokudan okulda kustu. Okulda temizlik dahi yaptım. Bu bir veli olarak benim görevim değil, bu ama sorumluluğu kendi adıma üstlendim. Böyle giderse pazartesinden itibaren çocuğumu okula yollamayacağım.”

Rabia Kılınç (Veli)

“Tepkimizi gösteriyoruz ama bu ne bizim yapabileceğimiz bir şey ne de öğrencilerin. Söz konusu çocukların sağlığıdır. Eğitim kadar sağlık da önemlidir. Sağlık giderse eğitimleri de gider zaten. Birilerinin bizim sesimizi duyup yardım etmesi lazım. Böyle giderse biz pazartesinden itibaren çocukları okula yollamayacağız.”

Cansel Hanım (Veli)

“Tuvaletler, okul berbat. Kokudan durulmuyor. Çocuklar sağlıksız şartlarda eğitim alıyor. Çocukların sağlığı tehdit altında. Böyle giderse pazartesinden itibaren çocukları okula yollamayacağız.”

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2022, 10:16