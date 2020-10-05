Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte bin 335, Güney Kıbrıs’ta ise 3 bin 177 test yapıldı. Kuzeyde 2, güneyde 13 yeni vaka tespit edildi. Kuzeyde toplam vaka sayısı 772, güneyde ise bin 824’e ulaştı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 335 olduğunu, 2 pozitif vakaya rastlandığını, 16 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, vakalardan bir kişinin deniz yoluyla geldiğini, diğer kişinin ise daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve gözetim altında bulunduğunu belirtti.

Covid-19 genel durumu şöyle:



"Dün yapılan test sayısı bin 335. Dün saptanan pozitif vaka sayısı 2. Ülke dışından gelen vaka 1. Karantinada pozitifleşen temaslı vaka 1. Yerel vaka yok. İyileşip dün taburcu edilen vaka sayısı 16.Dün kaybedilen vaka yok. Yapılan toplam test sayısı 174 bin 479. Toplam vaka sayısı 772. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 721. Tedavisi devam eden vaka sayısı 47. Pandemi Merkezi'ndeki hasta sayısı 11. Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı 36. Toplam kaybedilen hasta sayısı 4. Yoğun bakımda yatan hasta yok."

Güney Kıbrıs’ta 13 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 3 bin 177 test neticesinde 13 yeni Covid-19 vakası belirlendi.

Toplam vaka sayısı bin 824’e ulaştı.