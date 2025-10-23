Gençler bilinçlendirildi

Polis Okulu Müdürlüğü ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ile Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi öğrencilerine, idari ve akademik çalışanlarına yönelik eğitim verdi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; katılımcılara “Gençlerde Suçtan Korunma Yöntemleri”, “Asayiş ve Kamu Düzeni Bilinçlendirme”, “Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele” ve “KKTC’de Trafik Kuralları ve Güvenliği” konularında bilgi verildi.

PGM’nin ülkede faaliyet gösteren eğitim kurumlarından gelen talepler doğrultusunda eğitimler düzenlediğinin vurgulandığı açıklamada, “PGM tarafından yürütülen toplumu bilinçlendirme çalışmaları çerçevesinde eğitim kurumlarına yönelik eğitimler düzenlenmeye ve farkındalık yaratılmaya devam edilecektir.” denildi.



Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2025, 09:42