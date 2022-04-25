Güzelyurt Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çocuk Konseri etkinliği gerçekleştirdi. İlki gerçekleştirilen etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Sağlık Bakanı Ali Pilli, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakcıoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Eşi Tijen Özçınar, Güzelyurt Polis Müdür Zafer Zaifer, UBP Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konser büyük beğeni topladı.

SOS müzik grubu orkestrasının eşliğinde sahne performanslarını sergileyen çocuklar büyüklerden tam not aldı.

Sunuculuğunu Eda Kandulu ve Muhittin Yangın’ın gerçekleştirdiği konserde, birbirinden yetenekli çocuklar sahne performanslarıyla geceye renk kattı.

Barış Manço ve Cem Karaca’nın efsane şarkıların seslendirildiği gecede minik yetenekler izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı.

Konserde Güzelyurt Özgürlük İlkokulu Bandosu da gecenin final şarkısında eşlik etti.

1.Çocuk Konseri sonrasında tüm katılımcılara plaket ve katılım belgesi takdim edildi.