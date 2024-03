Büyük ihmal

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te yaptığı konuşmada trafik sorununun can almaya devam ettiğine dikkat çekti. Erhürman, Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nun yasaya göre her ay toplanması gerekirken üç yıldır toplanmadığının altını çizdi. Verilen ve daha sonra da iptal edilen kiralık araç ile taşımacılık izinleriyle ilgili de konuşan Erhürman, “Siyasi rantla hava parası üzerinden ekonomik rant birleşti” ifadelerini kullandı.

Genç insanlar öldü

Erhürman, birkaç gün içerisinde genç insanların trafikte hayatını kaybettiğini söyledi.

Bu memlekette 2016 yılında yürürlüğe giren “Trafik Hizmetlerinin Planlanması Koordinasyonu ve Denetimi Yasası” olduğunun altını çizen Erhürman, bu yasanın bir de komisyon kurduğunu belirtti. Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nun 17 üyeden oluştuğuna işaret eden Tufan Erhürman, komisyonun başında da ilgili bakanın bulunduğunu ifade etti.

Söz konusu komisyonun görevleri hakkında bilgi veren Erhürman, bu komisyonun güçlü bir komisyon olduğunu belirtti. Trafik sorununun durmadan can almaya devam ettiğine vurgu yapan Erhürman, “Yasaya göre bu komisyon, ayda en az bir kere her ayın son haftasında, ulaştırma bakanının çağrısı üzerine olağan olarak toplanır. Başkan yoksa, başkan yardımcısı bu komisyonu toplar. Bana gelen bilgi, yanlışsa düzeltilsin. Bu komisyon üç yıldır toplanmıyor” dedi. Bu memlekette trafikle ilgili her alanda söz sahibi olan, devletin içindeki insanlardan oluşan komisyonun üç yıldır toplanmadığına işaret eden Tufan Erhürman, yasaya göre komisyonun ayda en az bir kez toplanacağının söylendiğini hatırlattı. Erhürman, “Siz, bu basit yükümlülüğü bile yerine getirmeyeceksiniz ve ülkeyi yönettiğinizi iddia edeceksiniz” ifadelerini kullandı. “Yasada yazan komisyonu toplamama gibi ne hakkınız var?” diye soran Erhürman, trafikte eğitim konusuna da değindi.

Sistemde hata var

Erhürman, “Bir ülkede toplu taşımacılık sistemi olması gerektiği gibi olmadıkça, bu tip sorunlar maalesef olur” ifadelerini kullandı. Toplu taşıma aracı bulamayanlar, eğitimin de yetersiz olduğu için bu tip sorunların doğacağını belirten Erhürman, sistemle ilgili en çok konuşulan şeyin, şirket kurulması olduğunu vurguladı. Toplu taşıma izinlerinin peynir, ekmek gibi dağıtıldığını vurgulayan Erhürman, izin kurulunun aldığı kararları hatırlattı. İzin kurulunda verilen ve sonrasında da iptal edilen kiralık araç ve taşımacılık izinlerini hatırlatan Erhürman, “Bu izinler gerçekten verilmesi gereken kişilere mi verilmiş? Yoksa dağıtılmış mı?” diye sordu.