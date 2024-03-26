Gerekli aletler tedarik ediliyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, mecliste yaptığı konuşmada trafikte yaşanan sorunlara değindi. Arıklı, uyuşturucu ile ilgili test aletlerinin yakında geleceğini, sabit radarlar ile ilgili de çalışmaların sürdüğünü kaydetti, bazı soruların “paranın kaynağına” da sorulmasını istedi. Arıklı, trafikte son zamanlarda meydana gelen ölümlü kazaların yüreklerini parçaladığını ancak özellikle son kazaların tamamen insan hatası, trafik magandalığından olduğunu söyledi. Arıklı, devletin suçlandığı kadar bu kazalara herhangi bir sebepten dolayı sebep olan kişilerin de suçlanması gerektiğini ifade ederek, devletin hataları eksiklikleri olduğunu ancak insan hatasının da olduğunu vurguladı. Altyapı, izinler, komisyon çalışmaları, denetimler, eğitimler gibi konularda yapılan çalışmalar ile eksikliklere değinen Arıklı, toplu taşıma izinlerine işaret etti, sadece kendi döneminde izin verilmediğini ancak tek tartışılanın kendi dönemi olduğunu kaydetti. Kendisinden önce 23 bin izin verildiğini ifade eden Arıklı, toplu taşımada tekelleşmenin önüne geçmek için çalıştıklarını, geçmiş dönemde doğru olmayan, doğru yapılmayan işleri de düzeltmeye çalıştıklarını söyledi. İptal gerekçelerinin yasal bir dayanağı olmadığını, hukuki gerekçenin olmadığını ifade eden Arıklı, iptalin, yoğun siyasi baskı olduğu için yapıldığını söyledi. Arıklı da, trafikte polisin çok ciddi denetim yaptığını ifade ederek, trafikte yapılan çalışmaları ve denetimleri örnekledi, polis teşkilatına teşekkür etti. Arıklı, uyuşturucu ile ilgili test aletlerinin de yakında geleceğini, sabit radarlar ile ilgili de çalışmaların sürdüğünü kaydetti, bazı soruların “paranın kaynağına” da sorulmasını istedi.