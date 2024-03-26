Bir acı daha

Ömer KADİROĞLU-Hamit ER

Cumartesi akşamı Girne’de sürat ve makas yapan Gökmen Günipek’in kaldırıma çıkarak 22 yaşındaki Cihan Yüksel’in hayatını sonlandırmasının ardından dün sabah Girne - Güzelyurt anayolunda bir ölümlü kaza daha gerçekleşti. Kaza, alkollü sürücü 32 yaşındaki Emirhan Yürük’ün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmesi sonucunda meydana geldi.

İki aracın yüz yüz çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 19 yaşındaki Barış Ağca yaşamını yitirirken, 30 yaşındaki Tuğçe Kocagül ile 22 yaşındaki Zeynep Kartal ağır yaralandı. Tuğçe beyin kanaması geçirirken, Zeynep Kartal’a kafatası ve göğüs kafesi kırıklığının yanı sıra iç organ yaralanması teşhisi kondu. Trafik katliamı olarak adlandırılan kazadan sorumlu tutulan 32 yaşındaki Emirhan Yürük tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada detaylar aktarıldı

Polis, kazanın 25 Mart 2024 tarihinde saat 02.30 sıralarında Girne - Güzelyurt anayolunun 12-13 km arasında meydana geldiğini söyledi. Polis, 172 promil alkollü içki tesiri altında Girne istikametine doğru seyreden Emirhan Yürük’ün yönetimindeki UE 621 plakalı salon araçla dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Zeynep Kartal yönetimindeki EE 461 plakalı salon aracın önünü tıkayarak, yüz yüze çarpıştıklarını söyledi. Polis, kaza sonucu EE 461 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Barış Ağca’nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Polis, kaza sonucu UE 621 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Tuğçe Kocagül ve EE 621 plakalı araç sürücüsü Zeynep Kartal’ın ağır yaralandıklarını belirtti.

Polis, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tuğçe Kocagül’ün beyin kanaması, Zeynep Kartal’ın ise kafatası, göğüs kafesi kırığı, iç organ yaralanması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını kaydetti.

Polis, UE 621 plakalı araç sürücüsü Emirhan Yürük’ün tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.