Hayati tehlikeleri yok

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa ve Girne’de meydana gelen trafik kazalarında; 16 yaşındaki çocuğa araç, 74 yaşındaki adama TIR çarptı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikeleri olmadığı belirtildi. Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde öğle saatlerinde yaşanan trafik kazasında, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 16 yaşındaki E.M.’ye araba çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde dün saat 12.15 sıralarında, 48 yaşındaki Mehtap Yılmaz yönetimindeki PN 738 plakalı salon araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru sağdan birinci şerit içerisinde seyrettiği sırada o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan 16 yaşındaki E.M.’ye çarptı. Polis, kaza sonucu yaralanan yayanın kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındığını açıkladı.

Tedavi altına alındı

Öte yandan Girne’nin Karakum bölgesinde dün meydana gelen trafik kazasında, 74 yaşındaki Selami Sert’e yaya geçidinde TIR çarptı. Polisten yapılan açıklamaya göre 17.00 sıralarında, Karakum'da Uğur Mumcu Caddesi'nde, Hasan Işık (E-61), yönetimindeki TJH 902 plakalı TIR araçla batıya doğru seyrederken, yaya geçidinden yolun güneyinden kuzeyine geçmeye çalışan Selami Sert’e çarptı. Kaza sonucu yaralanan Selami Sert kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

