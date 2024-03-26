Yarıdan fazlası ‘aşırı sürat’

Ülke genelinde polis trafik ekipleri tarafından önceki gün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 77 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından dolayı 446 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, bir sürücü tutuklandı ve 37 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“286 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 40 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 11 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 10 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3 işletme izinsiz yolcu taşımacılığı yapmak (korsan taksi), 2 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2 sigortasız araç kullanmak, 1 tehlikeli sürüş yapmak ve 86 diğer trafik suçları.”

Alkollü sürücü kaza yaptı

Öte yandan Gazimağusa’da Şehit İbrahim Kazım Caddesi’nde önceki gün Celal Bener (E-39) 94 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VD 253 plakalı salon araçla kaza yaptı.

Bener aracıyla kuzeye seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra, kontrolsüzce sola doğru savrularak yol içerisinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Bener aleyhinde yasal işlem başlatıldı.