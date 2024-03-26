Yurt dışına çıkış yasağı

Ömer KADİROĞLU-Hamit ER

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTU) yürütülen “sahte diploma” soruşturması çerçevesinde tutuklanan Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Genel Sekreteri Derviş Refiker, Cumhurbaşkanı’nın yakın koruması, polis subayı Şerif Avcil, kardeşi Şahin Avcil ve yengesi Melek Avcil dün yeniden Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı. Güzelyurt Kaza Mahkemesinde görülen davalarda olguları aktaran polis, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan polis subayı Şerif Avcil, kardeşi Şahin Avcil ve yengesi Melek Avcil’in birlikte hareket ettiklerini söyledi.

İki diploma yakıldı, biri bulunamadı

Polis, Şahin Avcil’in hem kendisine hem de eşi Melek Avcil’e ait iki diplomayı da yaktığını söylediğini aktardı. Polis, bunun yanında, Şahin Avcil’in KSTÜ’nün Genel Sekreteri Serdal Gündüz ile tanıştığını, kendisinin ve eşinin okul kaydını yaptırdığını, kardeşi polis memuru Şerif Acil için de ricada bulunduğunu ve bu nedenle kardeşi ile aralarında tartışma yaşandığını belirttiğini söyledi. Polis, Melek Avcı’nın da Başbakanlık personeli olarak kademe ilerlemesi amacıyla diplomasını Personel Dairesine verdiğini ancak kademe ilerlemesi için uygun görülmediğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, Şerif Avcil’in aranan telefonun halen daha bulunamadığını, zanlının susma hakkını kullandığını aktardı. Polis, zanlıların bu noktada soruşturmaya etki etmeyeceği gerekçesiyle teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Refiker 800 dolar, 800 euro rüşvet aldı

Avcil ailesinin ardından YÖDAK Genel Sekreteri Refiker duruşmaya çıkarıldı. Polis, “rüşvete” ilişkin yeni evrakların tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının rüşvet olarak aldığı inanılan 100 Euro’nun daha tespit edildiğini, zanlının bu para cinsinden elde ettiği miktarın 800 Euro’ya çıktığını, toplam miktarın ise 800 dolar ve 800 euro olduğunu belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının teminatla serbest bırakılması talebinde bulundu.

İşletmeci büyük vurguna imza attı

Yargıç huzuruna çıkan üniversitenin kafeteryası işletmecisi Mustafa Hamit Saçar’a ilişkin son bulguları aktaran polis, herhangi bir mal veya hizmet vermeden, zanlının 29 fatura yazdığının tespit edildiğini kaydetti. Polis, bu faturaların toplamının bir milyon 711 bin TL’ye denk geldiğini aktardı. Polis, zanlıya ilişkin tüm ifadelerin alındığını söyledi; artık soruşturmaya etki edemeyeceği gerekçesiyle teminat talep etti.

Teminat şartları belirlendi

YÖDAK Genel Sekreteri Refiker, 75 bin TL nakit teminat, iki kişinin birer milyon TL’lik kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı, seyahat belgelerine el konulması ve haftada bir ispat-ı vücut şartıyla tutuksuz yargılanacak. Polis subayı, kardeşi ve kardeşinin eşinin de 80’er bin TL nakit teminat, ikişer kefilin birer milyon TL’lik kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı, seyahat belgelerine el konulması ve haftada bir ispat-ı vücut şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Mahkeme, Saçar’ın ise 100 bin TL nakit teminat, iki kişinin birer milyon TL’lik kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve seyahat belgelerine el konulması ve haftada bir ispat-ı vücut şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Yüzbaşı da serbest kaldı

Soruşturma çerçevesinde tutuklanan Yüzbaşı Ali Toprak da tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı. Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlının 60 bin TL nakit teminat ödemesi, bir milyon TL şahsi kefalet imzalaması, yurt dışı çıkış yasağıyla beraber seyahat belgelerini polise teslim etmesi, haftada bir ispatı vücut ve iki kişinin birer milyonluk kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verildi.