Büyük ilgi var

İlköğrenim, ortaokul ve liselerde karnelerin verilmesiyle yarı yıl tatili başladı. Aileler, iki hafta sürecek yarı yıl tatili için rotasını Güney Kıbrıs’ta bulunan Trodos’a çevirdi.

Uçak bileti fiyatlarının yüksek oluşu yurt dışı tatilinin cazibesini azaltırken, özellikle hafta sonları güneye gidenlerin sayısı arttı. Trodos’a düzenlenen turlara ilgi artarken, bireysel gidişler de çoğaldı.

TezTur Direktörü Tezer Mercan, bugün 75, yarın 150, Pazar günü ise 400 kişiyi Trodos’a götüreceklerini söyledi.

Tur fiyatlarının 250 ile 400 lira arasında değiştiğini ifade eden Mercan, şu bilgileri verdi:

Lefkoşa çıkışları 250, Gazimağusa’a 350, İskele 400 ve Yenierenköy’den çıkışlar ise 500 liraya mal oluyor. Tur kapsamında sabah saat 08.00’de Metehan Sınır Kapısından çıkılıyor. Fiyatlara çay, kahve ve atıştırmalık için pilavına dahil oluyor. Ayrıca 12 yaş çocuklar için 50 TL indirim yapılırken, 0-3 yaş çocuklar için ücret alınmıyor. Gruplar genelde tarihi köyleri geziyor, teleferiğe biniyor ve yerel ürünlerin satıldığı marketten alışveriş yapıyor. Çocuklu aileler ise karla oynamayı tercih ediyor. Kimisi kardan adam yapıyor, kimisi kartopu oynuyor. Kıbrıs halkı kayak yapmayı pek fazla tercih etmiyor.”

Tezer Mercan, Trdos turlarına talebin okulların tatile girmesiyle arttığını ifade ederek, “Bugünlerde okulların tatile girmesinden dolayı turlar çok hızlandı. Cuma günü 78, Cumartesi 150, Pazar günü ise 400 kişilik grubu Trodos’a götüreceğiz” dedi. Mercan, “İnsanlar artık ekonomik tatilleri tercih ediyor. Trodos’a da ekonomik olduğu için çocuklarıyla gidiyorlar” şeklinde konuştu.



