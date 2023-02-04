Tepki yağıyor

Eylem ARSLAN

Şubat tatilinde yolcu trafiğinin artması nedeniyle Ercan’dan, Türkiye’ye uçuşlarda bilet fiyatları 10 bin liraya kadar yükseldi. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre bugün, yarın ve Pazartesi uçuşlarında en ucuz Ankara bileti 2 bin, en pahalısı 10 bin 921 lira. İstanbul bilet fiyatları ise 2 bin 418 ile 5 bin 190 arasında değişiyor.

Ercan Havalimanı’na sadece THY ve Pegasus’un uçuş yapması rekabet koşullarını ortadan kaldırıyor ve bilet fiyatlarının kabul edilemez rakamlara ulaşmasını sağlıyor. Seyahat acenteleri de bir saatlik uçuş için yaklaşık 500 Euro ödenirken, Larnaka’dan Londra’ya 5 saatlik uçuşun 37 Euro’ya gerçekleşebildiğini belirterek, yetkililerin önlem almasını istiyor.

Herkes için zor şartlar

Öğrenciler için yarı yıl tatili başladı ancak yurt dışı seyahati hayal oldu. Ercan’dan Türkiye’ye uçakla gitmenin maliyeti oldukça yükseldi. Bin TL’den başlayan uçak bileti fiyatları 10 bin TL’lere kadar çıkarken, fahiş fiyatlar hem yurt dışına tatile gitmek isteyenleri engelliyor hem de KKTC’de üniversite okuyan Türkiye vatandaşlarının yarı yıl tatilinde ailelerinin yanına gitmesini zorlaştırıyor.

En pahalısı Adana’ya gidiş bileti

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, önümüzdeki 3 gün; Cumartesi, Pazar ve Pazartesi Ercan’dan İstanbul, Ankara ve Adana’ya uçuşlarda bilet fiyatları bin TL’den başlıyor, 10 bin TL’ye kadar yükseliyor. 4 Şubat Cumartesi Ercan’dan Ankara’ya uçakla yolculuk etmek isteyen birisi kişi başı en ucuz bin 668 TL, en fazla ise 10 bin 921 TL’yi gözden çıkarmak zorunda. İstanbul’a yolculuk yapmak isteyen bir kişi ise en az 2 bin 418, en çok 5 bin 190 TL’yi gözden çıkarmalı. Adana’ya gitmek isteyenler de en ucuz 2 bin 283 TL, en pahalı ise 10 bin 921 TL ödeyecek.

Pazar günü rakamlar değişmedi

Pazar günü de rakamlar çok değişmiyor. 5 Şubat Pazar günü Ercan’dan Ankara’ya en ucuz bilet 2 bin 933 TL, en pahalı bilet ise 6 bin 468 TL. Ercan’dan İstanbul’a uçuşlarda ise en ucuz uçak bileti 3 bin 372 TL, en pahalı bilet ise 4 bin 778 TL arasında değişiyor. Fiyatların nispeten düştüğü hafta başı, 6 Şubat Pazartesi ise en düşük fiyat bin 512 TL olurken, en yüksek 5 bin 190 TL oluyor. Pazartesi günü Ercan’dan Adana’ya gidişlerde de fiyatlar en ucuz bin 668 TL olurken, 10 bin 921 TL’ye kadar yükseliyor.

3 günde 184 uçuş

Bu arada Ercan Havalimanı 4 Şubat Cumartesi günü 30 geliş, 29 gidiş olmak üzere 59 uçuşa hizmet verecek. 5 Şubat Pazar ise 34 geliş uçuşunun olduğu Ercan Havalimanında 35 de gidiş uçuşu gerçekleştirilecek. Pazar günü toplam 69 uçak iniş ve kalkış yapacak. Pazartesi ise 28 geliş, 28 gidiş olmak üzere toplam 56 uçak Ercan Havalimanı’nı kullanacak. Ercan Havalimanı’ndan 3 günde 184 uçuş gerçekleşecek.

Türkiye’nin Ankara, Adana ve İstanbul illerine bugün, yarın ve pazartesi günü gidecek olanlar ödeyeceği uçak bilet fiyatları şöyle;

Ercan- Ankara

4 Şubat Cumartesi Günü

En Ucuz: Bin 668 TL

En Pahalı: 10 bin 921 TL

5 Şubat Pazar Günü

En ucuz: 2 bin 933 TL

En pahalı: 6 bin 468 TL

6 Şubat Pazartesi Günü

En ucuz: Bin 968 TL

En pahalı: 6 bin 189 TL

Ercan -İstanbul

4 Şubat Cumartesi Günü

En Ucuz:2 bin 418 TL

En pahalı:5 bin 190 TL

5 Şubat Pazar Günü

En Ucuz: 3 bin 372 TL

En pahalı: 4 bin 778 TL

6 Şubat Pazartesi Günü

En ucuz: bin 512 TL

En pahalı: 5 bin 190 TL

Ercan -Adana

4 Şubat Cumartesi Günü

En ucuz: 2 bin 283 TL

En pahalı: 10 bin 921 TL

5 Şubat Pazar Günü

En ucuz: 3 bin 352 TL

En pahalı: 5 bin 568 TL

6 Şubat Pazartesi Günü

En ucuz: Bin 668 TL

En pahalı: 6 bin 350 TL

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2023, 10:32