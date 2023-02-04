Devamı gelecek

"Türkiye-KKTC El ele Daha İleriye Projesi" kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) okullara iletilmek üzere hazırlanan eğitim materyallerini taşıyan 14 TIR, Türkiye’den yola çıktı.

"Türkiye-KKTC El ele Daha İleriye Projesi Kapsamında Eğitim Materyalleri Taşıyacak TIR’ları Uğurlama Törenine, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TC Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, bürokratlar ve eğitimciler katıldı.

Verilen söz yerine getirildi

Bakan Özer, törende yaptığı konuşmada, Ders Aletleri Yapım Merkezi'nin, Türkiye'nin eğitim sisteminde ihtiyaç duyulan eğitim materyallerini üreten önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Böylece öğrencilerin hem becerilerini üreterek güçlendireceklerini hem de Türkiye'nin üretim kapasitesini artıracaklarını belirten Özer, KKTC'deki okulların ihtiyacını karşılamakla ilgili verdikleri sözü de yerine getirdiklerini söyledi.

KKTC Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu da iki ülkenin her alandaki işbirliğini gelecek yüzyıllara aktarabilmek adına çok daha güçlü nesiller yetiştirmek için bu birlikteliği korumak istediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından eğitim materyallerini taşıyan 14 TIR, KKTC'ye uğurlandı.

Protokol üyeleri, törenin ardından Ders Aletleri Yapım Merkezi'ndeki atölyelerde çalışmaları inceledi, çalışanlardan ve yetkililerden bilgi aldı.

Oktay: Yapısal reforma ihtiyaç var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ders Aletleri Yapım Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye-KKTC El Ele Eğitimde Daha İleriye Programı"nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlıktan ulaştırma ve altyapıya, enerjiden tarıma kadar her alanda Kıbrıs Türkü'nün yanında olduklarını ve olmaya devam ettiklerini söyledi.

KKTC'de mevcut eğitim yapısına bakıldığında öğretmenlerin mesleki gelişimi ile müfredattaki eksiklik ve çarpıklıkların öne çıktığını dile getiren Oktay, bunların yanı sıra KKTC'de diğer pek çok alanda olduğu gibi eğitim alanında da yapısal reforma ihtiyaç olduğunu ama arzu edilen seviyede mesafe alınamadığının da bir gerçek olduğu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, başta Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve ekibi olmak üzere, yürütülen çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Oktay, konuşmasının ardından Bakan Özer tarafından takdim edilen Yeşil Cami kubbe deseninden uyarlanan ve Bursa Olgunlaşma Enstitüsünce kalem işi tekniğiyle hazırlanan hediyeyi kabul etti.

