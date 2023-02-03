Telefonu fırlattı kafasına vurdu

Girne’de kıskançlık yüzünden çıkan kavgada kız arkadaşını darp ettiği öne sürülen Cenk Aksalih şikayet üzerine tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlının olay esnasında 175 promil alkollü olduğu açıklandı.

Elde edilen bilgilere göre; zanlı ile kız arkadaşı önceki gece saat 21.00 sıralarında araçla seyir halinde giderken, Aksalih’in telefonuna mesaj geldi. Mesajı okuyan kız arkadaşı, başka bir kadının sevgilisine yazdığı aşk mesajlarını gördü. Bu nedenle zanlı ile kız arkadaşı arasında araçta tartışma yaşandı. Zanlı aracı durdurduktan sonra elindeki cep telefonunu kız arkadaşının yüzüne savurttu, daha sonra elleriyle birkaç kez kafasına vurdu.

Yaşanan olayın ardından darp edilen 25 yaşındaki kadın polise giderek şikayetçi oldu. Sarhoşluk ve darp suçlarından tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Olgular aktarıldıktan sonra zanlı 10 bin nakit teminat, 100 bin kefalet senedi imzalanması şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

