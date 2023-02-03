Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Başkanı Umut Öksüz, ikametgahında meydana geldiği ifade edilen ‘tecavüz iddiasına’ ilişkin olarak yazılı bir açıklama yaptı.

KTEB Başkanı Öksüz, bugüne kadar yargı sürecine olan saygısından sustuğunu ifade ederek, “Ama sürecin beni, sevdiklerimi ve çevremi mağdur etmesine artık izin vermeyeceğim!” dedi.

Öksüz, “Tarafıma yapılan suçlama, soruşturulan mesele feri fail maddesi ile sınırlı olup, dosyada başka herhangi bir suçlama yoktur. Gönlüm ve vicdanım rahattır” dedi. Öksüz açıklamasında şunları belirtti:

“Gelelim son 6 aydır benim ve ailemin hayatını alt üst eden; çevremi derinden üzen, tahkikat ve yargıya olan saygım nedeni ile konuşmadığım; konuşmadığım için suçlandığım konuya… İddia edilen olayın ardından 2 gün sonra mağdur olduğunu dile getiren şahıs polis karakoluna giderek sadece ilgili şahıstan şikâyetçi olmuştur. Şikâyet günü tarafıma herhangi bir şikâyet gelmediği gibi avukatım ile birlikte tanık olarak gönüllü ifade vermek için tam bir gün boyunca ilgili tahkikat polisi ne denli ısrarcı olduğumuza şahittir.

Başlangıçta tarafıma herhangi bir şikâyeti olmayan mağdur olduğunu dile getiren şahıs, sonradan tarafımdan şikayetçi olmuştur. Peki tarafıma yapılan suçlama nedir? Tarafıma yapılan suçlama, soruşturulan mesele feri fail maddesi ile sınırlı olup, dosyada başka herhangi bir suçlama yoktur.

Tarafıma yapılan itham ile birlikte gönlüm ve vicdanım rahat olarak bir an evvel dosyanın savcılığa ulaşıp ismimin aklanması için ilk günden itibaren avukatım ile birlikte polisimizin ve mahkemenin kapısını aşındıran tek taraf olduğumu kamuoyuna gönül rahatlığıyla dile getiririm. Açıkça söylüyorum ki; tam 6 aydır verdiğimiz mücadeleye polisimiz ve mahkemelerimiz bire bir şahittir.”