Örgütler kararlı

Filiz SEYİS

Bazı sivil toplum örgütleri ile siyasi partilerin arasında bulunduğu 42 örgüt, İçişleri Bakanlığı önünde eylem yaparak taleplerini açıkladı. Platform, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’i Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın vatandaşlığının iptali için girişim başlatmaya çağırdı.

Örgütlerin talepleri arasında Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal'ın görevden alınması ve istisnai vatandaşlığının iptal edilmesi; Milli Eğitim Yasası’na aykırı faaliyet gösteren yapılanmalara müdahale edilmesi; din derslerinin zorunlu değil seçmeli olması; insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dair derslerin müfredata dâhil edilmesi; topluma tek bir din ve inancın dayatılmaması; Din İşlerine ayrılan bütçenin büyük bir kısmının sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlerdeki sorunların çözümünde kullanılması bulunuyor.

42 örgüt tarafından temsilciler düzeyinde yapılan eylemde, “Kadınlar gericiliği geçit vermiyor” pankartı açıldı; “İcabet etmiyoruz”, “Din sömürüsü istemeyik”, “Ünsal evine, Kıbrıs neyine?”, “Ezdirmem sana kendimi”, Hükümetim diyorsan Ahmetleri değil, Helinleri koru” dövizleri taşındı.

“Dayatılan muhafazakârlaştırma politikalarına dur demek” için yapılan eylemde ilk olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Başkanı ve Milletvekili Doğuş Derya konuştu.

Derya, Ahmet Ünsal'ın Din İşleri Başkanlığı mevkiini kullanarak yürüttüğü bazı faaliyetler sonucunda toplumun ciddi bir reaksiyon gösterdiğini kaydederek, “Kadınları aşağılayan, kadınların insan haklarını yok sayan bu tutum yaklaşık üç haftadır toplumumuzun gündemindedir” dedi. Derya, yapılan eylemlere rağmen sessiz kaldığı gerekçesiyle hükümeti eleştirdi.

Yurttaşlık Yasası’nın "ciddi şekilde istismar edildiğini" de söyleyen Derya, “Yurttaşlık politikası ülkemizi yönetme hakkımızın gasp edilmesi şeklinde vuku buluyor. Bu konuda dayanışma içinde olan örgütler olarak Ahmet Ünsal'ın istisnai yurttaşlığının iptal edilmesi ve yurttaşlık politikasının istismarına son verilmesi talebiyle bugün buraya geldik” diye konuştu.

Eyleme kimler destek verdi?

Eyleme destek veren örgütler şunlar:

Alevi Kültür Merkezi, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, Barış Derneği, Basın-Sen, BES, Biyologlar Derneği, BKP, CTP Kadın Örgütü, DAÜ BİR-SEN, DAÜ-SEN, Girne Düşünce Derneği, GÜÇ-SEN, İnsan Hakları Platformu, Kadın Eğitimi Kolektifi, KAMUSEN, KAYAD, Kıbrıs Alevi Kültür Vakfı, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları Birliği, Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı, Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği, Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, KTAMS, KTOEÖS, KTÖS, Kuir Kıbrıs Derneği, Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Derneği, Mağusa Kadın Merkezi Derneği, Mağusa Kültür Derneği, Mülteci Hakları Derneği, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, Sol Hareket, TDP, Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği, Yeşil Barış Hareketi, YKP.

