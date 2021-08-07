Büyük kayıp

KKTC’de Kovid-19’dan dün akşam saatlerinde iki ölüm gerçekleşti. Açıklamaya göre, akşamüzeri rahatsızlanan, evine ambulans çağrıldıktan sonra yapılan tetkiklerin ardından Kovid-19 testi pozitif çıkan ve Acil Durum Hastanesi yoğun bakıma alınan 73 yaşında (erkek) M.H tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı merhumlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 42’ye yükseldi.

Hastanede hayatını kaybeden hastalardan 74 yaşındaki Larnakalı Cahit Çulluoğlu 18 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Kalp ve hipertansiyon hastalıkları bulunan Çulluoğlu, uzun yıllar Güzelyurt bölgesinde muhtarlık yapmış ve ülkenin tanınmış berberlerindendi. Çulluoğlu bağımsız milletvekili Hasan Büyükoğlu’nun da kayınpederiydi.



Bakanlık son verileri açıkladı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte toplam 16 bin 517 test yapıldığını, 93'ü yerel 113 pozitif vakaya rastlandığını, 116 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Açıklamada, 2 kişinin yurt dışından hava yolu ile ülkeye geldiği, 18 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu 93 kişinin ise yerel vaka olduğunu duyuruldu.

Vakaların 24’ü Lefkoşa, 33’ü Girne, 32’si Gazimağusa, 2’si İskele, 2’si Güzelyurt bölgesinden…

Ayrıca dün ülke genelinde 4 bin 186 Covid-19 aşısı yapıldı.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle;

“Lefkoşa:

Lefkoşa Merkez- 2/ Haspolat-1/ Hamitköy-3/ Gönyeli-3/ Demirhan-1/ Göçmenköy-1/ K.Kaymaklı-3 / Ortaköy-2/ Yılmazköy-2/ Taşkınköy-2/ Alayköy-1/ Surlariçi-1/ Metehan-1/ Meriç-1.

Girne:

Girne Merkez-13 / Karakum-1/ Karaoğlanoğlu-3/ Yukarı Girne-1/ Doğanköy-2/ Zeytinlik-2/ Dikmen-2/ Alsancak-3/ Kaşgar-1/ Ağırdağ-1/ Çatalköy-2/ Boğazköy-1/ Taşkent-1.

Gazimağusa:

Gazimağusa Merkez-11/ Akdoğan-1/ İncirli-1/ Vadili-1/ Kaleiçi-1/ Gülseren-1/ Anadolu-1/ Korkuteli-1/ Karakol-1/ Sakarya-1/ Baykal-4/ Maraş-3/ Tatlısu-2 / Dumlupınar-1/ Yeniboğaziçi-2.

İskele:

Sipahi-1/ Ziyamet-1.

Güzelyurt:

Güzelyurt Merkez-2”

Rum tarafında 525 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içindeki 59 bin 278 test sonucunda 525 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 4 kişi daha hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 437'ye, toplam vaka sayısı ise 104 bin 994'e yükselirken, tedavisi süren 292 hastanın 96'sının durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Dün hayatını kaybedenlerin 71, 77 ve 90 yaşlarında 3 erkek ile 91 yaşında bir kadın olduğu belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2021, 10:15