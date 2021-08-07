80 dönüm küle döndü

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa ile Güvercinlik arasındaki çöplükte dün öğleden sonra çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İtfaiyenin yanı sıra duyarlı vatandaşların uzun uğraşları neticesinde söndürülen yangında 80 dönüm arazi kül oldu. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş tankerleri ile yardım etti.

Polisten alınan bilgiye göre yangın saat 14.30 sıralarında, çöplük bölgesinde başladı. Rüzgarın da etkisi ile yangın çok kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Saman balyaları yandı

Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada, Gazimağusa- Güvercinlik arasında çıkan yangın sonucu; 80 dönüm alan içerisinde kıraç arazi ve kamışlıklar, çöplük Ali Yarsev’ ait 50 adet arpa sanosu tekerlek balya, 60 adet buğday rulo balya, 90 adet arpa rulo balya, 7 adet incir, 16 lık 30 metre plastik sulama hortumu. Mustafa Güleç’e ait 70 adet arpa sano rulo balya, çamur yoğurma makinesine ait 2 adet teker, 15 vigo rulo balya, 200 adet rulo balya. Suner Korbak’a ait 16 adet rulo balya. 5 adet arpa sanosu tekerlek bala,300 adet kare vigo sanosu, 5 ahşap kapı.ahşap kasası ile 1 adet.1 adet çift cam aleminyum pencere camları ısıdan kırıldı.50 adet ahşap kalaslar. Erhan Kobak’a ait 260 adet arpa kalem balası tekerlekte tamamen yandı.

İtfaiye ekipleri 3 buçuk saatlik yoğun uğraşların ardından yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışmaları başlattı. Polisin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.

Yangınlar her yeri sardı

Öte yandan polis, önceki gün saat 16.00 sıralarında, Lefkoşa’da Metin Ulu’ya ait arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu altı adet akasya ağacının tamamen, üç adet zeytin ağacının kısmen yanarak zarar gördüğünü ve bir adet kuş kafesi içerisinde bulunan 20 adet kuşun yanarak telef olduğunu bildirdi.

Yine önceki gün saat 17.00 sıralarında, Dipkarpaz - Kaleburnu anayolu üzerinde Fesih Konat'a ait ağılın dış kısmında yol kenarında başlayan yangının ağıl içerisinde duvar boyu dizilmiş olan balyalara sirayet etmesi sonucu; 800 adet balyanın, 12.060 metre uzunluğunda sulama hortumunun ve ağılın üzerindeki beş adet saçın yanarak zarar meydana geldiği de bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2021, 10:16