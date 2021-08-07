Koordineli çalışma

Orman yangınlarıyla mücadelesine destek için Türkiye’ye giden Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı arama kurtarma ekibi, Antalya’nın Manavgat İlçesi Kızıldağ bölgesinde yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde yangın söndürme çalışmalarına devam eden arama-kurtarma ekibinin, KKTC Orman Dairesi ekibi ve Doğu Türkistan Gönüllü Yangın Söndürme ekibiyle birlikte yangınlara müdahale ettiği belirtildi.