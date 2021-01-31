Büyük korku yaşandı

Onur ULAĞ

Şiddetli fırtına dün gece ülke genelinde etkili oldu. Elde edilen ilk bilgilere göre, 7 mandıra ve bir garaj fırtınadan etkilendi. Bazı mandıraların çatısı uçtu bazılarında ise çeşitli hasarlar oluştu. Ayrıca şiddetli fırtına ağaçlara da zarar verdi. Özellikle Dipkarpaz bölgesinde bazı ağaçlar kökünden söküldü. Akçay’da bulunan bazı evlerin, mandıraların çatıları, ağaçlar ve bazı evlerin yanında bulunan barakalar devrildi. Büyük korkunun yaşandığı fırtına Girne’de de etkili oldu bazı evlerin çatıları uçtu. Fırtına nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

Birçok bölgede elektrik kesintisi yaşandı

Girne’de orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle dün gece, Çatalköy Su Pompaları, Koçarslan Tatilköyü ve Civarı, Çatalköy'ün Güney Batısı, Olive Tree Tatil Köyü Bölgesi, Savyon Sitesi Bölgesi, Çatalköy'ün Batısı, Supreme Supermarket Bölgesi, Çatalköy Kuzey Sahili, Villa Fırtına ve Hz. Ömer Tekkesi Bölgesi'ne elektrik kesintisi yaşandı.

Ardahan’ın bir bölümü, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik'te de elektrik kesintileri yaşandı.

Alsancak'ın Doğusu, Yeşiltepe, Espri Hotel Bölgesi, İncesu Köyü, Ilgaz Köyü ve su pompaları, Alsancak Doğu Sahil, Çıkartma Plajı Bölgesi, Alsancak Milli Park’ın Güneyi, Ada Otel ve Güneyi, Çevre Yolu Batısı Dağ Yönü'ne belli bir süre elektrik verilemedi.

Lefkoşa’da ise Akıncılar, Gaziler, Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arası bölgeye elektrik verilemedi.

Öte yandan Güzelyurt bölgesinde Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy ve bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi'ye belli bir süre elektrik verilemedi.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021, 07:25