Polisten sıkı denetim

Ömer KADİROĞLU

Yerel Covid-19 vakalarındaki artıştan dolayı alınan ek tedbirler çerçevesinde uygulanan tam kapalılık nedeniyle başkent Lefkoşa’da kafelerin ve restoranların bulunduğu caddeler sessizliğe büründü. Lefkoşa’nın en işlek caddelerinden olan Dereboyu bölgesinde, kafelerin ve alışveriş yerlerinin kapalı olması nedeniyle büyük bir boşluk yaşanırken, en çok tercih edilen alışveriş caddelerinden olan Metropol bölgesi de aynı durumdaydı.

Giriş çıkışlar denetlendi

Son alınan kararlar çerçevesinde ilçeler arası geçişlerin izne tabi tutulması ve belirlenen sektörlerin de özel izinlerle ilçeler arası seyahat edeceği bildirilmişti. Bu bağlamda başkent Lefkoşa’ya tüm giriş çıkışlar polis ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktalarında denetlenerek sağlandı. Ekipler tek tek durdurdukları araçlara izin belgesi kontrolleri yaparken maske kullanımı konusunda da uyarılarda bulundu.

Online izin devam ediyor

Bu arada sokağa çıkma yasağı süresince, acil durumlarda sokağa çıkma izni başvuruları İçişleri Bakanlığı’nın https://permissions.gov.ct.tr/street adresine yapılabilecek. Alınan önlemler kapsamında fırın, eczane, market, akaryakıt ihtiyacı olan vatandaşlar ilçe içinde kendilerine yakın yerlerden bu ihtiyaçlarını giderebilecek.