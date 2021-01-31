İhbar yakalattı

Suna ERDEN

Lefkoşa'da meydana gelen uyuşturucu madde meselesiyle ilgili olarak tutuklanan zanlı Orçun Gülseren dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı.

Sakallı 29 Ocak 2021 tarihinde Lefkoşa’da zanlı Orçun Gülseren’in ikametgâhında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri, yaklaşık 300 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu aktardı.

Sakallı ayrıca zanlının ikametgahında, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet 5 TL’lik banknot, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan

1 adet telefon kartı ve içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındığını anlattı.

Banka şubesi gibi ev…

Polis, zanlının tasarrufunda 19 bin 515 Euro, 800 sterlin, 33 bin 500 TL nakit paranın bulunduğunu ve izahat istendiğinde 14 bin 560 Euro parayı Ocak 2021 ayı içerisinde uyuşturucu satışından elde ettiği beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Zanlının diğer paraların ise annesine ait olduğu iddiasında bulunduğunu aktaran polis söz konusu paralarında emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru Serkan Sakallı zanlıdan uyuşturucu ile ilgili izahat istendiğinde ise söz konusu uyuşturucu maddeleri Ocak ayı içerisinde 1000 Euro karşılığında 54 gram hintkeneviri ve yarım gram kokain olarak aranmakta olan bir şahıstan aldığı beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

3 gün tutuklu kalacak

Sakallı meselenin ciddi bir mesele olduğunu, aranmakta olan bir şahsın ve teyit tekzip edilmesi gereken ifade olduğunu belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.