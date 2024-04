Büyük sıkıntı

Esengül AYKAÇ

Lefkoşa Devlet Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Diker, KKTC’de kendisi dahil 2 onkoloji uzmanıyla hastalara yetişmeye çalıştıklarını söyledi. Nalbantoğlu Hastanesinde 2 kişiye tüm işlemleri yürüttüklerini belirten Diker, uzman başına günde 40 hasta düştüğünü belirtti. Konuk olarak katıldığı tv2020’de önemli açıklamalarda bulunan Diker, meme ve prostat kanserinin sık görüldüğü KKTC’de kanser taramalarının yeterli olmadığını söyledi. Ülke genelinde 2 onkolog olmasının sıkıntı yarattığına da vurgu yapan Diker, elektronik sigaralar konusunda da uyardı. Diker, “Kimyasal zatürreye neden oluyor” dedi. Diker, kalp, damar hastalıklarıyla kanser hastalıklarının şu anda başa baş görüldüğünü kaydetti. Kanserin ilerleyen zamanlarda kalp damarın önüne geçebilecek seyir izlediğini belirtti.

Kadınlarda meme, erkeklerde prostat ön planda

Diker, KKTC’de en sık görülen kanser çeşitleri hakkında şu bilgiyi verdi:

“Her sekiz kadından bir tanesi meme kanseri oluyor. Toplumdaki sıklığı ise yüzde 12.5, aşağı yukarı bu da bizim polikliniğimizin yarısını oluşturuyor. Erkeklerde ise prostat kanseri ve akciğer kanseri daha yaygındır. Bağırsak kanserleri de sıklık sırasında her iki cinsiyette de ön plandadır.”

Taramaların artması, devletin maliyetini düşürecek

Diker, taramada eksiklikler olduğunu ve artan nüfusa oranlar detaylı taramaların yapılamadığını kaydederek şunları söyledi:

“Ülkede tarama konusunda yetersiziz. Öncelikle nüfusumuzu bilmiyoruz. Nüfusumuzu bilmediğimiz gibi toplumu yeterli miktarda kesimini tarayamıyoruz. İyi bir tarama ile toplumun yüzde 70-75’ini kapsaması gerekiyor. Devlet erkanından birisi bizimle oturup bu sorunları konuşsa zaten taramaları yaygınlaştırırsak günü sonunda bu maliyetler düşecek. Çünkü eğer akciğer kanserini erken yakalamak için tarama programı uygularsanız günün sonunda maliyetiniz düşmüş olacak. Bu sayede hastaların yaygın evreye geçmeden erken tanı şansı olacak.”

KKTC’de sadece 2 onkoloji uzmanı var

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Diker, yetersiz kalan teknik ve mücadele yöntemlerinin yanı sıra ülkede de 2 tıbbi onkoloji bulunduğuna dikkat çekerek, zaman zaman sıkıntıların yaşandığını söyledi.

Diker, “İki onkolog olarak Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri yürütüyoruz. Bir taraftan da bizimle çalışan İç Hastalıkları Uzmanı arkadaşlarımız var. Medikal Onkoloji açısından herhangi bir sevkimiz söz konusu değil, her şeyi biz yürütüyoruz. Bir günde aşağı yukarı her birimiz 40 civarında hasta görüyoruz. İki medikal onkolog olarak kendimizden ödün verip çok yoğun çalışıyoruz” dedi.

Elektronik sigaralar kimyasal zatürreye neden oluyor

Elektronik sigaralara da dikkat çeken Diker, elektronik sigaraların da normal sigaralardan farkı olmadığını söyleyerek takip sürelerinin de yeterli olmadığını dile getirdi.

Diker, elektronik sigaraların kimyasal zatürreler yaratabileceğine dair tıp dergilerinde yayınlanmış makalelerin olduğunu ifade etti. Diker, kimyasal zatürre hakkında da açıklama yaptı.

Diker, “Akciğer enfeksiyonu yani zatürreyi bakteriyel virüsler karşılar. Ancak ilaç kaynaklı olduğu zaman veya dışarıdan başka bir inorganik materyal olduğu zaman kimyasal zatürre tabirini kullanıyoruz. Elektronik sigara kaynaklı zatürre vakaları çok yaygın olmaya başladı. Bunlar da akciğerde çok ağır hasar oluşturan vakalardır” dedi.

Kanser ilaçlarına yeterli bütçe yok, organizede sıkıntı var

Kanser ilaçlarında yaşanan sıkıntılarla ilgili de açıklamalarda bulunan Diker, sorunun birkaç bacaklı olduğunu kaydetti. Diker, ilk bacağın, ilaçların pahalı olması ve bütçede buna uygun miktar ayrılmaması olduğunu dile getirdi. İkinci bacağın ise İlaç ve Eczacılık Dairesinin organizasyonsuzluğunun oluşturduğunu söyledi. Diker, “Elinizde çok pahalı ilaçlar varken, çok ucuz, basit ve yaygın ilaçlar bitebiliyor. Bunları aşmak için çabalıyoruz. Çoğuz zaman hastalar kendi imkanları ile ilacı bulup getirtiyor. Her zaman bir şekilde alternatif üretmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.