Alkollü araç kullanmayın

Polis ekiplerini denetimlerine hız vermeden devam ederken, bayram öncesi sürücüleri uyardı. Polis, sürücüleri alkollü ve süratli araç kullanmamaları konusundan uyarırken, bayram süresince ekiplerin 24 saat görevde olacağını bildirdi.

Polis, ülke genelinde önceki gün gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde, toplam bin 528 araç sürücüsünü kontrol ettiğini duyurdu.

Denetimlerde 347 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi; 23 araç da trafikten men edildi.

Polisin açıklamasına göre, rapor edilenlerin 218’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 20’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 16’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 8’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak ve 77’si diğer trafik suçlarından ceza aldı.

Açıklamada 23 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

Polis 24 saat görevde olacak

Halkın huzur ve güvenliği için bayram tatili süresince 24 saat kesintisiz olarak görevde olacaklarını açıklayan Polis Genel Müdürlüğü, şikayet ve yardım taleplerini değerlendirmek üzere, her zaman olduğu gibi bayram tatili süresince de “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Narkotik” ve diğer telefon hatlarının hizmette olacağını bildirdi.

“Bayram tatili süresince yoğunlaşacak trafikte kendinizin, sevdiklerinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için alkollü içki tesiri altında olduğunuz sürece araç kullanmayınız, gerekirse ulaşım hizmeti alınız” uyarısında bulunan PGM, vatandaşların sürüş esnasında dikkati dağıtarak trafik kazasına sebep olan cep telefonları ile ilgili bağlantılarını araç kullanırken tamamen kesmelerini, emniyet kemerinin hayat kurtardığını ise unutmamalarını istedi.

Çocuk araç koltuğu bulunmayan motorlu araçlarda, üç yaşından küçük çocukların taşınmasının yasak olduğuna dikkat çeken PGM, “Motorlu araçlar içerisinde seyahat eden herkesin mutlaka emniyet kemeri takmasını sağlayınız” vurgusu yaptı.

Bazı kurallar hatırlatıldı

Polis Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Boyları 150 cm’den kısa olan çocukların, motorlu araçların ön koltuğuna oturması yasaktır. Boyları 135-150cm arasında olan çocukların, motorlu araçların arka koltuğunda oturup emniyet kemeri takması ve boyları 135 cm’den kısa olan çocukların ise arka koltuğa monte edilecek çocuk araç koltuğunda oturup emniyet kemeri takması zorunludur. Motorlu araçlar içerisinde seyahat eden herkesin mutlaka emniyet kemeri takmasını sağlayınız. Süratli araç kullanmayınız. Trafikte önceliğiniz; sürat yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak olsun. Motosiklet tipi (motorlu üç tekerlekli, motobisiklet ve ATV dahil) araçları kullanan sürücüler ve yolcuların, can güvenliklerini sağlamak amacıyla ‘koruyucu kask takmak zorunda olduklarını hatırlatırız.”

Yangın ve hırsızlığa karşı önlem alınız

Bayram tatilinin uzun olması nedeniyle, vatandaşların ev ve iş yerlerini olası yangın ve hırsızlığa karşı önlem alarak terk etmesi gerektiğine de dikkat çeken polis, “Ev ve iş yerlerinizden ayrılırken güvenlik sistemlerinizi kontrol edip, varsa güvenlik kamerası sisteminin aktif ve çalışır durumda olduğundan emin olunuz ve kapı ile pencereleri mutlaka kilitleyiniz. Ayrıca elektrikle çalışan cihazları ve prizlerini de kontrol edip, yangına sebebiyet vermeyecek şekilde tedbirlerinizi alınız” dedi.