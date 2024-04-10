Sıcaklık artacak

Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, bayramın ilk iki gününde yer yer yağış olacağını söyledi.

Güneş, dünkü yağışların özellikle Alsancak, Boğaz ve Çamlıbel’de etkili olduğunu belirtti.

Güneş “Bayramın birinci günü yer yer sağanak yağış olacak, ikinci günü de yer yer sisli ve sağanak yağışlı, akabinde ise parçalı bulutlu geçecek” dedi.

Güneş şunları söyledi:

Ramazan Bayramı’nın ilk günü hava parçalı bulutlu yer yer yağmurlu olacak. Sıcaklık 24-27 derece dolaylarında seyredecek. Bayramın ikinci gününde ise yer yer hafif sağanak bekleniyor.

15 Nisan Pazartesi'ye kadar alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.”

