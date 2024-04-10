Su baskınları yaşandı

Bayram arifesinde etkili olan sağanak yağış, birçok bölgede yolların kapanmasına, ev ve iş yerlerini su basmasına, Girne’de bir apartmanın tahliye olmasına yol açtı. Alsancak ve Lapta’da Geçitköy Deresi’nin taşması nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı, istinaf duvarları yıkıldı, 3-4 araç suya gömüldü.

Sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelen su taşkınlarına, belediyeler, itfaiye ve Sivil Savunma ekipleri müdahale etti.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, tahliye edilen apartman sakinlerini gece evlerinde kalmamaları konusunda uyardığını, talep edenlere otellerde kalmalarının sağlanacağını söylediğini açıkladı.

Sabah saatlerinde başladı

Sağanak yağışlar dün sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Karşıyaka - Çamlıbel anayolunun Geçitköy mevkiinde sağanak nedeniyle dere suyu yükseldi, çamurlu ve çakıllı sular yola aktı.

Geçitköy deresinin taşması nedeniyle, Çamlıbel - Girne Anayolu, Çamlıbel - Tepebaşı Kavşağı ile Kayalar Yolu kavşağı arasında trafik akışına kapatıldı.

Lapta - Alsancak anayolunun, Alsancak mevkiinde Girne gidiş istikameti, Girne - Alsancak Çevre Yolu alt geçidinin Lefkoşa’ya gidiş yönü de su birikintisi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Alsancak ve Lapta’da Geçitköy Deresi’nin taşması nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı, istinaf duvarları yıkıldı, 3-4 araç suya gömüldü.

Belediye, sivil savunma ve itfaiye ekipleri bölgede yaşanan olumsuzluklara müdahale etti.

Ekipler hazır bekletilecek

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, sağanak yağışlar nedeniyle Girne Alsancak'ta iki, Karaoğlanoğlu'nda bir olmak üzere üç noktada müdahalede bulunuldu. Lefkoşa Sanayi Bölgesi ve Dereboyu bölgesinden gelen ihbarlar değerlendirilerek gerekli kontrollerin yapılmasının ardından tehlike arz eden bir durum olmadığı tespit edildi. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Bölge Müdürlüklerinin ülke genelinde gelen ihbarları değerlendirmek üzere 47 personel ve 15 arama kurtarma aracı ile görev başında olduğu vurgulandı. Ülkede olumsuz hava şartlarının devam etmesinden dolayı, ekiplerin hazır halde bekletildiği; ihtiyaç duyulduğu anda vatandaşların “ALO 101 Acil Durum Hattı”ndan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına ulaşabilecekleri kaydedildi.

4 apartman tahliye edildi

Girne'de 20 Temmuz Stadyumu Bölgesinde Şht. Kemal Selim Sokak üzerinde bulunan inşaatın bodrum temelinde toprak kayması oldu. İnşaatın etrafında bulunan dört apartman çökme tehlikesine karşı tahliye edildi. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, belediye ekipleri, Sivil Savunma Teşkilatı, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye giderek incelemelerde bulundu, gerekli çalışmaları yaptı. Şenkul, çökme tehlikesine karşı boşaltılan apartmanla ilgili, iki farklı saha mühendisinden bilgi aldıklarını ve durumun şu an itibariyle herhangi bir tehlike arz etmediğini açıkladı. Şenkul, “Özellikle Aycibin 1 Apartmanı'nda kalanlara ‘gece burada kalmamaları ve gidecek yeri olmayanları da otelde misafir edilebileceklerini’ söyledik” dedi. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, inşaatta bodrum için kazı yapılan bölgede şiddetli yağış nedeniyle yaklaşık 1,5 ile 2 metrelik yumuşak zeminin inşaat alanına doğru kayması sonucu iki-üç apartmanın dolaylı etkilendiğini, bir apartmanın ise inşaat alanına oldukça yaklaştığını gördüklerini kaydetti. İki farklı saha mühendisinden bilgi aldıklarını ve durumun şu an itibariyle herhangi bir tehlike arz etmediğini ifade eden Şenkul, “Ancak özellikle Aycibin 1 Apartmanı'nda kalanlara ‘gece burada kalmamaları ve gidecek yeri olmayanları da otelde misafir edilebileceklerini’ söyledik” dedi. Risk almaya gerek olmadığını vurgulayan Şenkul, teknik görüşlerin bir risk bulunmadığı yönünde olduğunu belirtti, “Ancak insan hayatı değerli” diye konuştu. İnşaat sahipleriyle görüşüldüğü ve istinat duvarları için gerekli çalışmalara başlanacağını ifade eden Şenkul, takipte olacaklarını belirtti. Murat Şenkul, ayrıca şiddetli yağış nedeniyle Girne’de sadece kronik yerlerde bazı sıkıntıların yaşandığını söyledi.

Trafiğe kapatılan yollar akşama doğru suların çekilmesiyle yeniden açıldı.

3 uçak Ercan’a inemedi

Ülkedeki sağanak yağış uçak seferlerini de etkiledi. Üç uçak, olumsuz hava şartları nedeniyle Ercan Havaalanı’na inemedi. Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, olumsuz hava koşulları nedeniyle Ercan’a iniş yapamayan 3 uçaktan birinin Adana’ya döndüğünü ifade etti.Uçuşların normale dönmeye başladığını kaydeden Mustafa Sofi, uçaklardan birinin Ercan’a indiğini söyledi.

