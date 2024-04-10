Yeni kapıya ihtiyaç var

Raif DOĞRU

Turizm Bakanlığı’nın yayınladığı verilere göre, bu yılın ilk 2 ayında Kuzey Kıbrıs’a hava ve deniz yoluyla gelen yolcu sayısı 307 bin 230 oldu. Bunun 261 bin 458’i Türk vatandaşı, 45 bin 772’si ise yabancı uyruklu. Bir önceki yılın ilk 2 ayına göre adaya giriş yaban Türk vatandaşlarının sayısında yüzde 52.8, yabancılarda ise yüzde 14.3 oranında artış oldu.

Hava ve deniz yoluyla gelen yabancılarda ilk sırayı 5 bin 491 ile İran vatandaşları alıyor. İkinci sırada4 bin 979 ile Ruslar, üçüncü sırada 3 bin 705 ile Almanlar yer alıyor. Bunu 2 bin 219 ile Kırgız ve 2 bin 161 ile İngiliz vatandaşları izliyor.

İstatistiklerde KKTC vatandaşlarının kara kapılarından giriş ve çıkış rakamları arasındaki farklılık dikkat çekiyor. Buna göre; bu yılın ilk 2 ayında KKTC’den çıkış yapan KKTC vatandaşlarının sayısı 425 bin 687 iken, giriş yapanların sayısı 424 bin 754 oldu. Bu durumda güneye geçip dönmeyenlerin sayısı 933 oldu.

Kara kapıları

Kara sınır kapılarından Ocak ve Şubat ayında KKTC’ye giriş yapan bir milyon 100 bin 145 kişinin 427 bin 745’ini Kıbrıslı Rumlar, 247 bin 650’sini de yabancılar oluşturuyor.

Yabancılar arasında ilk sırayı 37 bin 790 ile Yunan vatandaşları alıyor. Bunu 27 bin 108 ile İngilizler, 24 bin 670 ile Romenler, 23 bin 415 ile Bulgarlar, 16 bin 506 ile Polonyalılar izliyor.

Kara sınır kapılarından kuzeye geçen Kıbrıslı Rumların büyük bir çoğunluğu akaryakıt alıp geri dönüyor. Bir kısmı marketlerde alış-veriş yaparken, diş tedavisi yaptıran ve kuaförlere gidenler de oluyor.

Kara sınır kapılarından giriş yapanların sayısındaki artışa dikkat çeken Arasta esnafı, bu durumda yeni önlemlerin alınmasını istiyor. Kapıların artırılması halinde geçişlerin artacağına dikkat çeken esnaf, iki toplum liderinin bu konuya öncelik vermesini istiyor.