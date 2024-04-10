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Sürücüler yollarda kaldı

Güney Kıbrıs da sağanak yağışlardan etkilendi

Sürücüler yollarda kaldı
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Güney Kıbrıs’ta özellikle Lefkoşa ve Larnaka bölgelerinde yoğun yağışın etkili olduğu belirtildi.
Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RİK, güney Lefkoşa ve Larnaka bölgelerinde etkili yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandığını belirtti.
Rum polisinin sürücüleri uyardığı yer alan haberde; Lefkoşa-Limasol yolu, Çeri bölgesi, Perahoryo Nisu, Alambra ve Kornos bölgelerinde etkili yağışın akşam saatlerine kadar sürdüğü de ifade edildi.
 

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