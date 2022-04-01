Aman dikkat

Suna ERDEN

Hayat pahalılığının artmasıyla birlikte neredeyse her gün hırsızlık vakaları yaşanıyor.

Lefkoşa’da önceki gece Girne Caddesi’nde faaliyet gösteren 4 iş yerinin soyulmasının ardından dün sabaha karşı Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren elektronik eşya dükkânında da hırsızlık meydana geldi.

Polis hırsızlık vakalarıyla ilgili soruşturma başlatırken, elde edilen bilgilere göre; Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren Arasmax Smart Shop isimli elektronik eşya dükkânı saat 03.00 sıralarında soyuldu. Dükkanın kilidini levye ile kıran erkek bir şahıs, kasada bulunan 350 dolar ve 200 TL nakit parayı çaldı. Arasmax Smart Shop’u soyan şahıs, her yerde aranırken, hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera kayıtlarında hırsızlık yapan şahsın kasadaki paraları aldıktan sonra tüm iş yerini aradığı, bir süre içeride gezindikten sonra dışarı çıktığı görülüyor.

Ellerinde eldiven olmayan şahsın, yüzünde ise sadece cerrahi maske bulunuyor. Polisin hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattığı belirtilirken, bölgede birçok vakanın yaşandığı, diğer iş yerlerinin de aynı şahıs tarafından soyulduğu düşünülüyor.

Lefkoşa’da bir gecede 4 hırsızlık

Lefkoşa’da da önceki gece kimliği belirsiz maskeli şahıs 2 elektronik eşya dükkânı, bir berber bir de marketten hırsızlık yapmıştı.

Elektronik eşya dükkânlarından toplam 5 bin lira nakit para çalan şahıs, marketten sigara, berber dükkânında ise tıraş makinesi ve havlu çalmıştı.

Polis hırsızlıklarla ilgili soruşturma başlatırken, iş yeri soyulan Arabanlı Elektronik Mağazası’nın sahibi Seydi Avşar, hayat pahalılığı ve denetimsizliğin hırsızlık vakalarının artmasına neden olduğunu söylemişti. Avşar, “Hayat şartları ağırlaştı, hırsızlıklar arttı. Denetimsizlik, zor şartlardan dolayı bu gibi olayların daha da artacağını düşünüyorum. Bunlar iyi günlerimiz gibi görünüyor” şeklinde konuşmuştu.