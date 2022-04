Mutsuz ve umutsuz

Ömer KADİROĞLU

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, hayat pahalılığından dert yandı, toplumun mutsuz olduğunu dile getirdi. Geleceğe umutla bakamadıklarını ifade eden vatandaşlar, “Her gün zam yapılıyor. Hayat çekilmez hale geldi” dedi. İhtiyaçlarını karşılamakta, geçinmekte zorlandıklarını vurgulayan vatandaşlar kötü yönetim ve denetimsizlikten dolayı piyasadaki fiyatların fahiş şekilde arttığını savundu. Bazı vatandaşlar ise dünya çapında ekonomik bir kriz olduğunu, bu durumun Kuzey Kıbrıs’ı da etkilediğini ifade etti. Vatandaşlar, “artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Yarın ne olacağımı bilmiyoruz. Toplum umutsuz ve mutsuz” dedi.

Ne dediler…?

Nezir Oran

“ Pahalılık ülkenin en büyük sorunu oldu. Dünyada da ekonomik sıkıntı var ancak bizim ülkemizde çok daha fazla yaşanıyor. Bunun nedeni de ülkeyi idare edenlerin zamanında almadığı tedbirlerdir. Ülkenin içerisinde bulunduğu durumdan çıkmasının tek yolu yönetimin değişmesidir.”

Hanife Karaoğlan

“Şimdilik emekli maaşımız idare etmemize yetiyor. Beni en çok rahatsız eden durum temel ihtiyaçların fiyatlarındaki artıştır. Bu ülkenin bu hale gelmesinin nedeni plansızlıktır. Plan ve program olmadığı için bu hale geldik. Denetim yapmıyorlar, üreticiyi desteklemiyorlar. Hal böyle olunca da ülke bu hale geldi.”

Turgay Efekan

“Ülkenin bugün içerisinde bulunduğu durumdan memnun değilim. En önemli neden yarın ne olacağımızı bilememektir. Bu ülkede beni en çok rahatsız eden şey yönetimdir. Daha iyi yönetile bilirdik ancak maalesef böyle bir durum yok. Beceriksiz yönetimler yüzünden bu durumları yaşıyoruz.”

Ercan Basriler

“ Herkes geçim derdine düştü. İnsanlar alacaklarını daha ucuza nereden bulabilir diye bir arayış içerisindedir. Fiyatlar yükselmeye devam ediyor ve bizler sadece günü kurtarmaya çalışıyoruz. Beni en çok üzen ve rahatsız eden durum herkesin geçim derdinde olması ve geçinmekte zorlanmasıdır. İnsanlar ne yapacağını bilemez durumdadır. İnsanların kazançları sabit ancak ürünlerin fiyatları şahlanmış gidiyor. Bu ülkenin bu hale gelmesinin nedeni sadece kötü yönetilmesinden kaynaklanmıyor. Global bir kriz var ve ülkemiz de bu durumdan ciddi oranda etkileniyor.”

İsmail Yaşar Güney

“Ülkenin içerisinde bulunduğu durumdan memnunuz dersek büyük bir yalan söylemiş oluruz. Dünya gidişatına bakıldığında büyük bir kriz yaşanıyor ve bundan ülkemiz de olumsuz etkileniyor. Ülkede muhalefette olanlar eleştiriyor ancak başa geldiklerinde hep aynı şeyler yaşanıyor. Ülkede beni rahatsız eden üzen olayların başında siyasilerin eşe dosta akrabaya göre hizmet vermeleridir. Adam kayırma yapılıyor ve bu yakışık olmayan bir durumdur. Belli mekanizmalar bu ülkede birileri için daha farklı çalışıyor. Bu ülkenin bu hale gelmesinin nedeni vaat edilenlerin yapılamamasıdır. Bu durumdan çıkış yolumuz ayağımızı yorganımıza göre uzatmaktır. Kişiler gerçekleri görmeden yaşamaya çalışıyor. Derme çatma evlerde kalanlar lüks arabalara binmek istiyor. Kendi özümüze dönmemiz lazım.”

Besim Farukcan

“Ülkenin içerisinde bulunduğu durumdan memnun değiliz. Aldığımız para isteklerimizi karşılamaz durumdadır ve her geçen gün daha da kötüye gidiyoruz. Piyasayı ucuzlatmaları için ülkeyi idare edenlerden çalışmalar bekliyoruz. Ülkede beni en çok rahatsız eden durum insanların alım gücünün çok fazla düşmesi ve artık ihtiyaçlarını rahatça alamamasıdır. Ülkenin bu hale gelmesinin nedeni hem dünyada yaşanan sıkıntılar hem de küçük bir toplum olup üretim yapmamamızdır. Bu zorlukların bir süre daha böyle devam edeceğini düşünüyorum. İnşallah daha güzel günlere hızlıca ulaşırız.”

Mustafa Işık

“Ülkenin içerisinde bulunduğu durumdan hiç memnun değiliz. İnsanların alım gücü çok düştü. Halk artık istediğini alamıyor. Hal böyle olunca insanların mutlulukları ve yaşam sevinçleri de kayboluyor. Her gün fiyatlar yükselmeye devam ediyor ancak gelirlerin sabit kalması halkı daha da zora sokuyor. Ülkede beni en çok üzen ve rahatsız eden olay ekonomik krizdir. Bu ülkenin bu hale gelmesinin nedeni yönetimsel bozukluktur ve bu durumdan nasıl çıkılacağı konusunda hiçbir fikrim yoktur. İleriyi önümüzü göremiyoruz.”

İbrahim Hacıhaliloğlu

“Ülkenin bugün içerisinde bulunduğu durumdan hiç memnun değiliz. Her gün bir şeylere zam yapılıyor. Elektriğe yapılan zam ç vatandaşı olumsuz etkileyecek ve sanırım bu aydan sonra birçok evde elektrik de olmayacak. Eskiden ihtiyaca şimdi fiyatlara bakıyoruz. Geçim çok zorlaştı. Ülkede beni en çok üzen ve rahatsız eden olay zamlardır. Geçinemiyoruz ve ay sonunu getiremiyoruz. Bu ülkenin bu hale gelmesi küresel yaşanan sıkıntılardan kaynaklıdır. Bu durumdan çıkabilmek için anavatan Türkiye ile işbirliği içerisinde buradaki iyi bir yönetim şekli ile çıkabiliriz.”