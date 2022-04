‘Ekmekli’ protesto

Suna ERDEN

Akaryakıt ve elektriğin yanı sıra tüketim maddelerine gelen yüksek artışları protesto etmek amacıyla düzenlenen eylem bugün saat 11.00’de gerçekleşiyor. Lefkoşa’da Başbakanlık önüne yürüyecek olan sendikaların bu eylemine, muhalefetteki CTP ve HP’nin yanı sıra bazı sivil toplum örgütleri de destek veriyor.

Zamlara tepki olarak dün gece Başbakanlık ve Meclis binası önünde halka bedava ekmek dağıtıldı.

Yapılan açıklamada 500 ekmeğin 15 dakikada tükendiği belirtirken, bu eylemde esas amacın ülkede baş gösteren açlık tehlikesine dikkat çekmek olduğu ifade edildi.

Lefkoşa’da hayat duracak

Sosyal medya üzerinden ‘Tepkisiz Kalma’ sloganıyla örgütlenen vatandaşlar ve sendikalar bugün Lefkoşa’da büyük bir eyleme imza atacak.

Eyleme katılan sendika üyeleri bugün saat 11.00 sıralarında Bedrettin Demirel Caddesi üzerinden kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek ve Başbakanlık önüne yürüyecek.

Tepkisiz Kalma grubu da saat 11.00’de Sabri Orient ışıklarında toplanacak, burada sendikalara katılacak ve birlikte Başbakanlık önüne yürüyecek.

Sendikalar saat 11.30’da ise Başbakanlık önünde miting yapılacak.

Eylem ve mitinge katılan sendikalar

KTAMS, KAMU-SEN, KTÖS, KTOEÖS, HÜR-İŞ’e bağlı sendikalar, TÜRK-SEN’e bağlı sendikalar, DEV-İŞ’e bağlı sendikalar, HAKSEN, GÜÇ-SEN, KOOP-SEN, VERGİ-SEN, BES, MEMUR-SEN, ADA-SEN, BASIN-SEN, TIP-İŞ, ÇAĞ-SEN, Hemşireler ve Ebeler Sendikası, MEC-SEN, MALİYE-SEN.

Destek veren siyasi partiler

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)

Halkın Partisi (HP)

Bağımsızlık Yolu

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP)

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP

Birlik ve örgütler

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği

Restorancılar Birliği (Res-Bir)

İş dünyası

Arden Gıda LTD

Rapa LTD

Mebel Ticaret LTD

Topçu Garaj

Vintage’S’ Boutique

Ela Butik ve birçok iş yeri…

Ekmek dağıtıldı

Bu arada Büyük eylem öncesi önceki akşam saat 18.00’de Başbakanlık önünde “zam çadırı” kuran sendikalar dün de “hükümet edenlerin halkı bir ekmeğe muhtaç ettiğini göstermek için” ekmek dağıttı.

Ülke genelinde bugün genel greve gidecek olan sendikalar, son dönemde yapılan zamları ve düşen alım gücünü somun ekmek dağıtarak protesto etti.

Başbakanlık ve Cumhuriyet Meclisi önünde 500 somun ekmek dağıtıldı.

Bisikletli çocukların da ellerinde poşetlerle dağıtılan ekmeklerden almaya geldiği gözlemlenirken, 500 ekmeğin 15 dakikada tükendiği belirtildi.