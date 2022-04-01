‘Ekmekli’ protesto

Suna ERDEN
Akaryakıt ve elektriğin yanı sıra tüketim maddelerine gelen yüksek artışları protesto etmek amacıyla düzenlenen eylem bugün saat 11.00’de gerçekleşiyor. Lefkoşa’da Başbakanlık önüne yürüyecek olan sendikaların bu eylemine, muhalefetteki CTP ve HP’nin yanı sıra bazı sivil toplum örgütleri de destek veriyor.
Zamlara tepki olarak dün gece Başbakanlık ve Meclis binası önünde halka bedava ekmek dağıtıldı.
Yapılan açıklamada 500 ekmeğin 15 dakikada tükendiği belirtirken, bu eylemde esas amacın ülkede baş gösteren açlık tehlikesine dikkat çekmek olduğu ifade edildi.
Lefkoşa’da hayat duracak
Sosyal medya üzerinden ‘Tepkisiz Kalma’ sloganıyla örgütlenen vatandaşlar ve sendikalar bugün Lefkoşa’da büyük bir eyleme imza atacak.
Eyleme katılan sendika üyeleri bugün saat 11.00 sıralarında Bedrettin Demirel Caddesi üzerinden kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek ve Başbakanlık önüne yürüyecek.
Tepkisiz Kalma grubu da saat 11.00’de Sabri Orient ışıklarında toplanacak, burada sendikalara katılacak ve birlikte Başbakanlık önüne yürüyecek.
Sendikalar saat 11.30’da ise Başbakanlık önünde miting yapılacak.
Eylem ve mitinge katılan sendikalar
KTAMS, KAMU-SEN, KTÖS, KTOEÖS, HÜR-İŞ’e bağlı sendikalar, TÜRK-SEN’e bağlı sendikalar, DEV-İŞ’e bağlı sendikalar, HAKSEN, GÜÇ-SEN, KOOP-SEN, VERGİ-SEN, BES, MEMUR-SEN, ADA-SEN, BASIN-SEN, TIP-İŞ, ÇAĞ-SEN, Hemşireler ve Ebeler Sendikası, MEC-SEN, MALİYE-SEN.
Destek veren siyasi partiler
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)
Halkın Partisi (HP)
Bağımsızlık Yolu
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP)
Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP
Birlik ve örgütler
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği
Restorancılar Birliği (Res-Bir)
İş dünyası
Arden Gıda LTD
Rapa LTD
Mebel Ticaret LTD
Topçu Garaj
Vintage’S’ Boutique
Ela Butik ve birçok iş yeri…
Ekmek dağıtıldı
Bu arada Büyük eylem öncesi önceki akşam saat 18.00’de Başbakanlık önünde “zam çadırı” kuran sendikalar dün de “hükümet edenlerin halkı bir ekmeğe muhtaç ettiğini göstermek için” ekmek dağıttı.
Ülke genelinde bugün genel greve gidecek olan sendikalar, son dönemde yapılan zamları ve düşen alım gücünü somun ekmek dağıtarak protesto etti.
Başbakanlık ve Cumhuriyet Meclisi önünde 500 somun ekmek dağıtıldı.
Bisikletli çocukların da ellerinde poşetlerle dağıtılan ekmeklerden almaya geldiği gözlemlenirken, 500 ekmeğin 15 dakikada tükendiği belirtildi.