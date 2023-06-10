Çalınan paralar bulunamadı

Gönyeli’de İnce Sokak üzerinde park halinde bulunan bir aracın arka camı kırılarak içerisinden 200 Avustralya Doları, 700 TL ve 5 Euro, bir araçtan ise airpod kulaklık, güneş gözlüğü, parfüm ve 500 TL nakit para çalan Bayram Gazi Çetin, Mustafa Sakar ve Asehan Okan Getirmez hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada mobese kayıtlarından tespit edilerek yakalanan 3 zanlıdan 2’sinin suçunu kabul ettiği belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlıların 7 Haziran 2023 tarihinde arasında saat 01.30 sıralarında Gönyeli'de Altundağ apartmanı önünde park halinde bulunan Suzuki swift marka aracın sol arka camını kırarak, arka koltukta bulunan el çantası içerisindeki 2 adet 50 ve bir adet 100 Avustralya Dolarını, 700 TL ve 5 Euro nakit parayı çaldıklarını söyledi. Polis, zanlıların aynı sokak üzerinde Aras apartmanı önünde park halinde bulunan bir araç içerisinden de bir adet beyaz renk airpods, bir adet markası meçhul güneş gözlüğü, bir adet bulgari marka parfüm ve 500 TL nakit parayı çaldıklarını açıkladı.

Polis, hırsızlık meseleleriyle ilgili yapılan soruşturma kapsamında mobese kameralarını incelediklerini açıkladı. Polis, incelenen görüntülerinde olay mahallinde olduğu belirlenen aracın Asehan Okan Getirmez'in kullanımında bulunan EP 250 plakalı araç olduğu ve yine araç içerisinde olaya karışan Bayram Gazi Çetin ve Mustafa Sakar’ın olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis, gözaltına alınan zanlılardan Bayram Gazi Çetin ve Mustafa Sakar’ın gönüllü ifade vererek, suçlarını kabul ettiklerini açıkladı. Polis, çalınan para ve eşyaların arandığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.