Narkotik ekibi kökleri söktü

Gönyeli’de gerçekleştirilen Kök Sökme Operasyonu kapsamında durdurulan aracın sürücüsü Sami Fehim Fehim ile yanında yolcu olarak bulunan Ahmed Merghani Sayed Ali, polisi görünce kaçmaya çalıştı. Zanlılar kaçarken ellerindeki poşeti yol kenarına fırlattı. Zanlıları yakalayan polis, poşeti emare aldı. Poşette yapılan aramada 6 ayrı paket içerisinde 6 gram uyuşturucu bulundu. Zanlıların Lefke bölgesindeki evinde de arama yapan polis, özel bir serada hintkeneviri yetiştirdiklerini belirledi.

Tutuklanan zanlılar dün mahkemeye çıkarılarken, duruşmada iddialar aktarıldı.

Polis, 8 Haziran 2023 tarihinde saat 19.15 sıralarında seyreden SZ 470 plakalı mavi renk Mazda aracın şüphe üzerine durdurulmak istendiğini söyledi.

Polis memuru, bu esnada Ahmed Merghani Sayed Ali ve Sami Fehim Fehim’in araçtan inerek kaçmaya başladığını açıkladı. Polis memuru, zanlıların kaçmaya çalışırken yola poşet attıklarını ifade etti. Polis, zanlıların yakalandığını, yola attıkları poşetin bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, poşette yapılan aramada 6 adet ayrı ayrı foil kağıdı içerisinde yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak emare alındığını açıkladı.

Polis, aynı gün Sami Fehim Fehim’in Yeşilırmak’ta bulunan ikametgahı ve çevresinde yapılan aramada evinin yaklaşık 100 metre ilerisinde özel yapılmış sera belirlendiğini ifade etti. Polis, serada yapılan aramada boyları bir ile bir buçuk metre arasında değişen ve plastik saksılarda yetiştirilmiş 4 kiloya denk gelen 13 kök hintkeneviri, bir adet vantilatör ve 100 metrelik uzatma kablosu bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, Ahmed Merghani Sayed’in ifadesinde, Fehim’den 500 TL karşılığında uyuşturucu aldığı yönünde ifade verdiğini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.