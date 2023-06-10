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Yargıdan kaçamadı

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Tam 23 yıl önce piyasaya sahte Alman Markı süren Adem Alır, 18 ay hapse mahkum edildi

Yargıdan kaçamadı
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Lefkoşa’da 9 Mart 1999 tarihinde 15 adet 100’lük Alman Markından 4’ünü piyasaya sürdükten sonra yakalanan ve teminatla serbest bırakıldıktan sonra yasa dışı yollardan yurtdışına kaçan sanık Adem Alır, işlediği suçun üzerinden 23 yıl geçtikten sonra 18 ay hapis cezası aldı. 
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık hakkındaki karar dün açıklandı. 
Ağır ceza heyeti, mahkemeye sunulan olgu ve emareler ışığında sanığı aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı.  
Yargıç, sanığın işlediği suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne ve sahte paranın tedavüle sürülmesinin ekonomideki olumsuz etkisine vurgu yaptı.  Yargıç, sanığın 23 yıl boyunca adaletten kaçtığına değinerek, oybirliği ile 18 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.
 

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