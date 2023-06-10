Görevliler fark etti

Lefkoşa'da araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan Kara Giriş Kapısı’nda, kuzeye geçen Georgia Charalanbous ve Katerina Karasıali, muhaceret görevlisine sahte araç sigortası ibraz etti.

Araçlarına ait sigorta poliçesinin üzerinde yer alan tarih kısmında değişiklik yaptıkları tespit edilen 2 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar dün, “Resmi Evrak Sahteleme ve Resmi Evrakı Tedavüle Sürme” suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı. Olguları aktaran polis, 8 Haziran 2023 tarihinde saat 15.00 sıralarında Metehan Kara Giriş Kapısı’na KUY 547 plakalı Mini Cooper marka araçla gelen Georgia Charalanbous ve Katerina Karasiali’nin kullanımlarındaki araca ait sigorta poliçesi üzerinde yer alan tarih kısmında değişiklik yaparak sahteledikleri evrakı ibraz ettiklerini söyledi.

Sahte evrakı işlem yaptırmak için görevli memura vermek suretiyle tedavüle süren zanlıların gözaltına alındığını kaydeden polis, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlıların aleyhinde üç gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.