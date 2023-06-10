banner564

Görevliler fark etti

banner587

Metehan Sınır Kapısında sahte sigorta poliçesi ibraz eden 2 Kıbrıslı Rum tutuklandı

Görevliler fark etti
banner598

Lefkoşa'da araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan Kara Giriş Kapısı’nda, kuzeye geçen Georgia Charalanbous  ve Katerina Karasıali, muhaceret görevlisine sahte araç sigortası ibraz etti. 
Araçlarına ait sigorta poliçesinin üzerinde yer alan tarih kısmında değişiklik yaptıkları tespit edilen 2 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar dün, “Resmi Evrak Sahteleme ve Resmi Evrakı Tedavüle Sürme” suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı. Olguları aktaran polis, 8 Haziran 2023 tarihinde saat 15.00 sıralarında Metehan Kara Giriş Kapısı’na KUY 547 plakalı Mini Cooper marka araçla gelen Georgia Charalanbous  ve Katerina Karasiali’nin kullanımlarındaki araca ait sigorta poliçesi üzerinde yer alan tarih kısmında değişiklik yaparak sahteledikleri evrakı ibraz ettiklerini söyledi. 
Sahte evrakı işlem yaptırmak için görevli memura vermek suretiyle tedavüle süren zanlıların gözaltına alındığını kaydeden polis, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlıların aleyhinde üç gün ek tutukluluk talep etti. 
Mahkeme talebi kabul etti. 

banner594
YORUM EKLE
Gönder

banner582

banner471

banner581

banner473