Ani baskın şoku

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, bir araç içerisinde uyuşturucu içildiğine dair ihbar alan Narkotik Şube ekipleri, düzenlediği operasyon sonucunda Ersen Ünalmış, Osman Özbayır ve Fuat Demirtaş’ı suçüstü yakaladı. Araçta arama yapan polis, 2 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Osman Üreten, 7 Mayıs 2020 tarihinde, bir araçta uyuşturucu içildiğine dair ihbar aldıklarını söyledi. Üreten, aracın Gazimağusa’da tespit edildiğini, zanlıların uyuşturucu içerken suçüstü yakalandığını belirtti. Üreten, zanlılardan Ersen Ünalmış’ın ise ilk anda polisi görünce tasarrufundaki uyuşturucu maddeyi camdan atmaya çalıştığını anlattı. Üreten, araçta yapılan arama sonucunda 2 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren Üreten, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlıların, 3’er gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.