Ölümle burun buruna geldi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da dün sabah Aşıklar Tepesi olarak bilinen bölgeden bisikleti ile dikkatsiz bir şekilde İsmet İnönü Bulvarı’na inen İran uyruklu 30 yaşındaki Tina Horsan, cadde üzerinde hareket halindeki bir aracın arka kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Horsan, kazayı hafif yaralı atlattı.

Polisten alınan bilgiye göre kaza saat 10.30’da meydana geldi. Bisikleti ile birlikte Aşıklar Tepesi yokuşundan dikkatsiz bir şekilde İsmet İnönü Bulvarı’na giren Tina Horsan, seyir halindeki aracın arka kapı kısmına çarptı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.