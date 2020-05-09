Aranan bir kişi var

Girne’de gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 150 gram uyuşturucu madde ile ilgili soruşturma devam ediyor. Operasyonda tutuklanan zanlılar Mehmet Yıldırım ile Ömer Cengiz dün ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada mesele ile ilgili bir kişinin daha arandığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, operasyonun 5 Mayıs tarihinde saat 17.00 sıralarında Girne’de Mavi Kordon Sokak üzerinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda Mehmet Yıldırım’ın kullanımında bulunan araçta üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olan bir adet hassas terazi bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının tutuklandığını, yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Ömer Cengiz’in tasarrufunda ise yaklaşık 150 gram ağırlığında hintkeneviri türü bulunarak emare olarak alındığını ifade etti. Her iki zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini, sonucun beklendiğini ve bir kişinin daha arandığını kaydeden polis, zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.