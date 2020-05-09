Test sonuçlarının 126’sı şüpheli

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saate yapılan bin 875 test sonucu yeni Coronavirüs vakasına rastlanmazken, ileri tetkik gerektiren kişi sayısı 126’ya çıktı. Böylelikle 21 gün dolmuş oldu, vaka sayısı en son 17 Nisan’da tespit edilen 108 rakamında kaldı. Ülkede yapılan toplam test sayısı da 21 bin 76 oldu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC'de son 24 saatte bin 875 test yapıldığını ve yeni Coronavirüs vakası tespit edilmediğini belirtti. Sağlık Bakanı Pilli, dün yapılan testlerle ilgili açıklama yaptı.

Pilli, daha önce ileri tetkik yapılacağı açıklanan 55 kişiden 12’sinin test sonuçlarının negatif olduğunu söyledi. Pilli, 43 kişi ile ilgili ileri tetkik çalışmalarının halen devam ettiğini, sonuçların daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacağını belirtti.

Bakan Pilli, dün yapılan testler sonucunda ise 83 kişiye ileri tetkik için PCR testi yapılacağını kaydetti.

Bakan Pilli, testlerin Gazimağusa, Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke olmak üzere toplam 6 ilçede gıda sektörü çalışanlarına, Gazimağusa Devlet Hastanesi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçiçek Hastanesi Ateş ve Öksürük Polikliniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.

Corona’da son durum

Dün Yapılan Test Sayısı: 1875

Dün Tespit Edilen Vaka: 0 (126 PCR testi yapılacak)

Dün Taburcu Olan Vaka:0

Toplam Test Sayısı: 21,076

Toplam Vaka Sayısı: 108 (31 Alman)

Aktif Vaka Sayısı: 0 (Max kapasite: 178)

Yoğun Bakım: 0 (Max kapasite: 48)

İyileşen Vaka Sayısı: 104 (29 Alman)

Ölen Hasta Sayısı: 4 ( 2 Alman- 2 KKTC)

Karantinadaki Vatandaş: 0

Karantina Süresi Biten: 1834

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 10:47