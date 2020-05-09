Güney Kıbrıs’ta 2 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta dün yapılan bin 957 test sonucunda 2 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 891’e yükseldi.

Rum Sağlık Hizmetleri Birimi Lefkoşa Müdürü Marios Loizu, düne kadar “Mağusa” hastanesinde 9 kişinin tedavi gördüğünü ve bu kişilerden birinin ileri gözetim altında olduğunu söyledi.

Taburcu sayısının 4 olduğunu söyleyen Loizu, solunum cihazı desteğinde olan toplam hasta sayısının 5 olduğunu ifade etti.

Alithia gazetesi de, Güney Kıbrıs’taki Coronavirüs salgınına ilişkin istatistiki bilgilere de yer verdi.

Habere göre, Rum Epidemiyoloji Gözetim Birimi üyesi öğretim görevlisi Yeorgios Nikolopulos istatistik bilgilerden söz ederken 5 Mayıs tarihine kadar 878 vakanın görüldüğünü, 21 ölümün yaşandığını ifade etti.

Nikolopulos, ölüm oranının yüzde 2.4’e denk geldiğini söyledi.

Coronavirüs vakalarından, yüzde 21.4’ünün (188 kişi)sağlık sektöründen olduğunu açıklayan Nikolopulos, bunlardan yüzde 4.4’ünün (39) doktor, yüzde 10.8’inin (95 kişi) hemşire/hasta bakıcı, yüzde 1.5’inin (13) diğer sağlık çalışanı, yüzde 4.7’sinin (41 kişi) ise yardımcı personel olduğunu belirtti.

Bölgelere göre vaka sayısına ilişkin açıklamada ise, Larnaka’da 229, Baf’ta 155, Lefkoşa’da 337, Limasol’da 97, “Mağusa bölgesinde” 41 vaka bulunduğunu belirten Nikolopulos, İngiliz Üslerinden veya ikameti yurt dışında bulunan vaka sayısının ise 19 olduğunu söyledi.

Nikolopulos, Güney Kıbrıs’ta yaşanan 21 ölümden 17’sinin (yüzde 81) erkek, 4’nün (yüzde 19) ise kadın olduğunu belirtirken, bu ölümlerden 15’inin ölüm nedeninin Covid-19 olarak kayıtlara geçtiğini de ifade etti.