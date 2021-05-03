Güneyde 261 yangın ihbarı

Güney Kıbrıs’ta bir günde 261’i yangın 272 yardım ihbarı yapıldı. Rum İtfaiye Müdürlüğü, 1 Mayıs 2021 06.00 ile 2 Mayıs 2021 06.00 saatleri arasında 272 yardım çağrısı aldığını, 261’inin yangın ihbarı olduğunu açıkladı. Filelefteros’ta yer alan habere göre; alınan yangın ihbarlarından 50’si doğru çıktı.

Yangınların Paskalya kutlamaları çerçevesinde, çatapat patlatılması ve büyük ateşler yakılması sonucu çıktığı belirtildi. Gelişigüzel çatapat kullanılması ve büyük ateşler yakılması sonucunda çıkan 50’den fazla yangına müdahale etmek zorunda kalan İtfaiye teşkilatı, halka “artık vazgeçin” çağrısı yapmak zorunda kaldı.

Yangınların çoğunun arazi ve çöp yangını olduğu belirtildi.

Rum İtfaiye Müdürlüğü’ne 24 saat boyunca ve bir kısmı Sosyal Medya üzerinden duyurulan en ciddi çağrıların şunlar olduğu belirtildi:



Deryneia'da zemin kattaki bir apartman dairesindeki yangına 09.30'da müdahale. İçerideki bir köpek kurtarıldı.Lefkoşa İstasyonları ve Orman Dairesi'nin Nisos köyündeki nehir yatağında çıkan yangına, yanmış bir hektarlık yabani bitki örtüsü ve okaliptüs alanıyla yanıt verildi.Lefkoşa İstasyonları ve Orman Dairesi'nin yanmış bir 7 hektarlık kuru ot ve yabani bitki örtüsü ile yanıt verdiği Latsia'daki yangın için 15.16'da müdahale edildi.Lefkoşa İstasyonlarından Strovolos'taki bir zemin kattaki eve saat 04.16'da gidildi. Yangın evin oturma odasına zarar verirken, duman tüm evi etkiledi. Solunum problemleri ve yanık şikayetleri ile Lefkoşa Genel Hastanesi'ne 2 kişi kaldırıldı.