Güzelyurt’a bağlı Kalkanlı’da kaybolan 14 yaşındaki Yıldız Önen, yapılan aramalar sonucu 2 buçuk gün sonra bir fabrikada bitkin halde bulundu.

Günler sonra bulunan kız çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen çocuğun kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Çocuğun nasıl ve hangi şekilde fabrikaya gittiği, neden orada olduğu ve biri ya da birileri tarafından alıkonulup konulmadığına dair araştırma başlatıldığı bildirildi.

Arama çalışmaları havadan ve karadan yürütüldü

Narenciye işçisi bir ailenin çocuğu olan Yıldız Önen’i bulmak için polis ekipleri dün tüm gün süren arama çalışmaları gerçekleştirdi.

Arama çalışmalarına Sivil Savunma ekipleri de katıldı.



Ekipler, kayıp çocuğu bulmak için çalışmalarını hem karada hem de uçurulan kamera ile havadan sürdürdü.Çocuğun ailesi de aramalara katılırken, kayıp kız akşam saat 19.00 sıralarında Güzelyurt’taki bir fabrikada bulundu.Polis ekipleri tarafından bitkin vaziyette bulunan çocuk, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi.Çocuğun hem fiziksel hem de psikolojik kontrollerden geçirileceği belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.

Polis kayıp ihbarı yapmıştı

Polis, Kalkanlı’da sakin 14 yaşındaki Yıldız Önen’in çalışmakta olduğu iş yerinden 30 Nisan’da saat

16.30'da ayrıldığını ve o saatten sonra evine dönmediğini duyurmuştu. Önen’i görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri istenmişti.