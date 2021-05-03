Garip bir manzara

Alevkayası yol güzergâhı yakınlarında geçtiğimiz günlerde çıkan yangın elektrik direğinin yarısının yanmasına neden oldu.

Bir kısmı yanan direk, elektrik telleri sayesinde havada asılı kaldı.



Ortaya ilginç bir görüntü çıkarken, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun önlem amaçlı elektriği kestiği belirtildi.Elde edilen bilgilere göre; yangın 29 Nisan 2021 tarihinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İtfaiye ekipleri ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürülen yangında kuru otlar ve ağaçlar yandı. Yangında yol kenarındaki elektrik direği de zarar gördü. Bir kısmı yanan direk, elektrik telleri sayesinde havada asılı kaldı. Elektriklerin bir süredir kesik olduğu, Görneç köyü sakinlerinin su motorlarını çalıştıramadığı, ayrıca bölgedeki Orman Dairesi şubesinin de elektriksiz olduğu öğrenildi.