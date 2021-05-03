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Lefkoşa’da moral bozucu görüntüler

Lefkoşa’daki Evlendirme Dairesi’nin çevresi ot ve çöplerle kaplandı

Lefkoşa’da moral bozucu görüntüler
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Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Evlendirme Dairesi’nin çevresi çöp ve otlarla kaplandı. Fuar Alanı’nda hizmet veren ve evlenecek olan çiftlerin aileleriyle birlikte uğradığı dairenin çevresi insan boyuna ulaşan otlarla sarıldı. Kuru otların yanı sıra etrafa atılan çöpler de kirliliğe neden oldu.  
Ayrıca binanın dış cephesinin bakımsızlığı da dikkat çekti. 

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Dairenin çevresinin bakımsızlığı vatandaşların öfkesine neden oldu. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, yetkililerin çevreye karşı duyarsız olduğunu savundu. Dünya evine girecek olan kişilerin ilk durağının Evlendirme Dairesi olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Nikâhtan sonra hatıra fotoğrafı çektiremiyoruz. Çünkü dairenin çevresi bakımsızlıktan dökülüyor. Bu görüntüler bu ülkeye yakışmıyor. Yetkililer acilen burasını temizlemeli” dedi.
Vatandaşlar, ayrıca binanın eskidiğini, bakım ve onarıma ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.  

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2021, 10:14
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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YORUMLAR
Vatandas
Vatandas - 5 dakika Önce

Cok guzel bir haber memleket alev alev siz otlarin pesinde

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