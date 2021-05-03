Lefkoşa’da moral bozucu görüntüler

Ömer KADİROĞLU
Lefkoşa Evlendirme Dairesi’nin çevresi çöp ve otlarla kaplandı. Fuar Alanı’nda hizmet veren ve evlenecek olan çiftlerin aileleriyle birlikte uğradığı dairenin çevresi insan boyuna ulaşan otlarla sarıldı. Kuru otların yanı sıra etrafa atılan çöpler de kirliliğe neden oldu.
Ayrıca binanın dış cephesinin bakımsızlığı da dikkat çekti.
Vatandaşlar, ayrıca binanın eskidiğini, bakım ve onarıma ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi. Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2021, 10:14
Cok guzel bir haber memleket alev alev siz otlarin pesinde