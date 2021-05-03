Lefkoşa ve Girne’de şok operasyon

Suna ERDEN

Polisin Lefkoşa ve Girne’de gerçekleştirdiği şok operasyon sonucunda, yüklü miktarda kokain ve hintkeneviri ele geçirildi. Operasyonda tutuklanan Khldon Mousa, Burcu Güneşer, Figen Taş ve Hatice Biddacı mahkemeye çıkarıldı. Ele geçirilen kokainin 225 gram, hintkenevirinin ise 70 gram olduğu belirtildi.

İlk etapta Khldon Mousa’nın yakalandığı, ardından Burcu Güneşer, Figen Taş ve Hatice Biddacı’nın gözaltına alındığı açıklandı. Güneşer ile Taş’ın birlikte kaldığı evde kokain, uyuşturucu yapımında kullanılan hap, hassas terazi bulunduğu kaydedildi.

Soruşturmayı yürüten polis, aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçtiklerini, 30 Nisan 2021 tarihinde saat 13.50 sıralarında Girne’de Khldon Mousa’nın tasarrufunda 70 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduklarını söyledi.

Polis, gözaltına alınan zanlı Mousa’nın uyuşturucu maddeyi Burcu Güneşer’den aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Yapım malzemeleri de vardı



Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2021, 10:58

Polis memuru, suçla bağlantılı olan Burcu Güneşer ve Figen Taş’ın Lefkoşa’da tutuklandığını, ortak kaldıkları ikametgâhta yapılan aramada 225 gram kokain, bir adet hassas terazi, uyuşturucu elemekte kullanılan süzgeç, 5 kutu kafein içerikli uyuşturucu çoğaltmakta kullanılan hap bulunarak emare alındığını aktardı.Polis, Güneşer’in ifadesinde zanlı Mousa’ya vermiş olduğu uyuşturucu maddeyi Hatice Biddacı’dan aldığını söylediğini açıkladı.İfade üzerine Biddacı’nın da tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlılar Mousa ve Güneşer’in vermiş oldukları ifadelerin araştırılacağını belirterek, 3 gün tutukluluk talep etti.Polisin ardından söz hakkı alan Hatice Biddacı, olayla ilgisi olmadığını kimseye bir şey vermediğini iddia etti.Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.